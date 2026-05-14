Pollena Trocchia, raccolta sangue straordinaria a favore dell’Ospedale del Mare

POLLENA TROCCHIA – Una raccolta sangue straordinaria a favore dell’Ospedale del Mare è in programma sabato 16 maggio a Pollena Trocchia.

L’iniziativa è organizzata dall’Avis Sant’Anastasia insieme all’associazione socio-culturale “Graffito d’Argento” e si svolgerà dalle ore 8 alle ore 12 in via Apicella 7.

La giornata sarà dedicata alla donazione del sangue con l’obiettivo di contribuire alle necessità dell’Ospedale del Mare e sensibilizzare i cittadini sull’importanza della solidarietà e della donazione.

Per tutti i donatori saranno effettuati gli esami di legge obbligatori. Inoltre sarà possibile richiedere anche esami di prevenzione relativi a tiroide, vitamina D e PSA per uomini over 50.

Gli organizzatori invitano la cittadinanza a partecipare numerosa all’iniziativa, ricordando l’importanza della donazione come gesto concreto di aiuto verso chi ha bisogno.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Avis Sant’Anastasia attraverso i canali ufficiali dell’associazione.