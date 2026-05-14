Camposano, protesta durante il passaggio del Giro d’Italia: “Siamo famiglie dimenticate”

CAMPOSANO – Momenti di protesta a Camposano durante il passaggio del Giro d’Italia. Alcuni cittadini hanno esposto striscioni lungo il percorso della corsa ciclistica per chiedere attenzione sulla situazione che stanno vivendo da mesi.

“Siamo famiglie buttate fuori dalle nostre case, dimenticate e abbandonate. Chiediamo risposte concrete dopo otto mesi di bugie”, si legge su uno degli striscioni mostrati durante la manifestazione.

La protesta è legata alla vicenda della palazzina situata tra via Armando Diaz e via Libertà, interessata nei mesi scorsi da un grave cedimento strutturale che ha costretto diverse famiglie a lasciare le proprie abitazioni. Secondo quanto emerso da una perizia tecnica disposta dal Tribunale di Nola, il cedimento sarebbe stato causato da problematiche legate al sistema di drenaggio e alla rete idrica della zona.

Presente anche un secondo cartello con la scritta “Comune di Camposano vergogna”, esposto dai manifestanti per denunciare quella che definiscono una situazione di forte disagio abitativo e sociale.

La protesta si è svolta mentre centinaia di cittadini erano presenti lungo le strade per assistere al passaggio della carovana rosa. I manifestanti hanno voluto sfruttare la visibilità dell’evento sportivo per portare all’attenzione pubblica la propria vicenda.

Al momento non si registrano tensioni particolari durante la manifestazione di protesta. I cittadini coinvolti chiedono interventi concreti e risposte sulla situazione che li riguarda.