Mugnano del Cardinale, tanti auguri a “Mast’Ferdinando”: oggi Ferdinando Spirito compie 80 anni

MUGNANO DEL CARDINALE – Giornata speciale a Mugnano del Cardinale per Ferdinando Spirito, conosciuto da tutti con affetto come “Mast’Ferdinando ó barbiere ”, che oggi festeggia il prestigioso traguardo degli 80 anni.

Storico barbiere del paese, uomo conosciuto e stimato da intere generazioni, Ferdinando ha rappresentato per anni molto più di un semplice artigiano: la sua barberia è stata un punto di ritrovo, un luogo di racconti, sorrisi e amicizia, dove tanti cittadini sono cresciuti tra una barba fatta ad arte e una battuta sempre pronta.

Una tradizione che continua ancora oggi grazie al figlio Michele, che ha raccolto con passione l’eredità del padre portando avanti la storica barberia di famiglia, diventata negli anni un vero punto di riferimento per il paese.

A lui giungono gli auguri più affettuosi da parte dell’amata moglie, dei figli, dei nipoti e dei pronipoti, che oggi lo circondano con tutto il loro amore per celebrare una vita fatta di sacrifici, lavoro e valori autentici.

“Sei il pilastro della nostra famiglia, un esempio di onestà, sacrificio e bontà. Ti vogliamo bene immensamente e ti auguriamo di trascorrere questa giornata con la serenità e l’affetto che meriti”, è il messaggio dedicato dai familiari.

“Mast’Ferdinando” viene ricordato da tutti come un grande maestro del mestiere, preciso nel suo lavoro, elegante nei modi e capace, con la sua esperienza e la sua bravura, di diventare un punto di riferimento per intere generazioni di mugnanesi.

A Ferdinando Spirito arrivano anche gli auguri sinceri della redazione di BiNews, con l’augurio di continuare a vivere questa giornata con la stessa simpatia, forza e umanità che da sempre lo contraddistinguono.

Buon compleanno, Mast’Ferdinando!