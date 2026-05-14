Meteo Irpinia, venerdì 15 maggio tra schiarite e locali piogge: temperature in aumento

IRPINIA – Giornata caratterizzata da condizioni meteo variabili quella di venerdì 15 maggio 2026 sull’Irpinia. Secondo le previsioni, il territorio provinciale sarà interessato da una generale alternanza tra nubi e schiarite, con aperture anche ampie soprattutto sulle zone dell’Alta Irpinia.
Nel corso della giornata non si escludono locali precipitazioni a ridosso delle aree appenniniche, fenomeni che potrebbero risultare più probabili durante le ore serali e notturne.
Le temperature sono previste in aumento, mentre i venti soffieranno moderati dai quadranti meridionali, con possibili rinforzi locali soprattutto nelle aree maggiormente esposte.
Una situazione dunque variabile ma senza particolari criticità, con momenti soleggiati alternati a passaggi nuvolosi su gran parte del territorio irpino.