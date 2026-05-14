Giugliano, 18enne ferito da colpi d’arma da fuoco ai piedi: indaga la polizia

GIUGLIANO – Un ragazzo di 18 anni è rimasto ferito nella serata di oggi a Giugliano dopo essere stato raggiunto da alcuni colpi d’arma da fuoco ai piedi.

Il giovane è stato trasportato all’ospedale di Giugliano dove è stato ricoverato in codice giallo. Secondo le prime informazioni raccolte, non sarebbe in pericolo di vita ma dovrà essere sottoposto ad un intervento chirurgico.

Sul caso indagano gli agenti del commissariato di polizia di Giugliano che stanno lavorando per chiarire la dinamica dell’accaduto e risalire ai responsabili.

Al momento sono in corso ulteriori accertamenti.