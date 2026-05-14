Quadrelle, Mastella e l’assessore regionale Serluca sostengono Carmine Isola: confronto su sviluppo e futuro del paese

QUADRELLE – Una serata di partecipazione politica e confronto quella andata in scena a Quadrelle, dove l’onorevole Clemente Mastella e l’assessore regionale all’Agricoltura Maria Carmela Serluca hanno preso parte a un incontro pubblico a sostegno della lista “Quadrelle Futura” e del candidato sindaco dottor Carmine Isola.

L’iniziativa ha richiamato cittadini, simpatizzanti e candidati della lista, trasformandosi in un momento di dialogo sui temi centrali per il futuro amministrativo della comunità quadrellese.

Nel corso degli interventi si è parlato di sviluppo del territorio, rilancio amministrativo, attenzione ai giovani, valorizzazione delle attività locali e programmazione concreta per il paese. Particolare attenzione è stata dedicata anche alle opportunità legate ai finanziamenti regionali, al sostegno del comparto agricolo e alla necessità di costruire una rete istituzionale forte capace di dare risposte ai cittadini.

L’onorevole Clemente Mastella ha sottolineato l’importanza di una politica vicina ai territori e alle comunità locali, evidenziando il valore delle amministrazioni comunali come punto di riferimento diretto per i cittadini.

L’assessore regionale Maria Carmela Serluca ha invece ribadito l’attenzione della Regione Campania verso le realtà locali, soffermandosi sulle potenzialità del territorio irpino e sulle prospettive di crescita legate ad agricoltura, ambiente e sviluppo sostenibile.

Al centro della serata anche l’intervento del candidato sindaco Carmine Isola, che ha illustrato la visione amministrativa della lista “Quadrelle Futura”, parlando di partecipazione, programmazione e vicinanza alle esigenze della comunità.

L’incontro si è svolto in un clima di confronto e condivisione, rappresentando uno dei momenti più significativi della campagna elettorale in vista delle prossime amministrative.