Sant’Angelo dei Lombardi in lutto per Maria Franca Fissolo Ferrero: “Un’amica della nostra comunità”

L’Amministrazione comunale di Sant’Angelo dei Lombardi apprende con tristezza la notizia della scomparsa di Maria Franca Fissolo Ferrero, presidente onoraria della holding Ferrero International, e partecipa commossa al lutto che ha colpito il figlio Giovanni e tutta la famiglia Ferrero. Nella comunità di Sant’Angelo dei Lombardi e nell’intera area dell’Alta Irpinia, la Ferrero ha contribuito alla tenuta sociale ed economica a seguito del terremoto del 1980. Vi contribuisce ancora oggi con un impegno sempre maggiore. La signora Maria Franca, una vita al fianco del marito Michele Ferrero, è stata un’amica di Sant’Angelo dei Lombardi, più volte in paese mostrando una vicinanza che non dimenticheremo. È stata un esempio di dedizione e impegno, amore per la famiglia e per le comunità, con una costante attenzione al Sociale e alla crescita culturale delle comunità stesse. Oggi Sant’Angelo dei Lombardi la ricorda con affetto e gratitudine.