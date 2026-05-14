Santa Paolina, gli studenti dell’Amatucci riscoprono l’arte del Tombolo.(foto)

15/05/2026 binews.it ATTUALITA', Avellino città, AVELLINO E PROVINCIA, CULTURA e MANIFESTAZIONI, EVIDENZA, IRPINIA 0

Santa Paolina, gli studenti dell’Amatucci riscoprono l’arte del Tombolo.(foto)

Le classi dell’indirizzo Made in Italy protagoniste di un percorso formativo dedicato alla tradizione del “pizzillo”

Un viaggio tra tradizione, manualità e identità territoriale.
Le classi terza e quarta dell’indirizzo Made in Italy dell’Istituto “Amatucci” stanno vivendo in questi giorni una significativa esperienza formativa a Santa Paolina, prendendo parte a un percorso FSL dedicato all’antica arte del Tombolo.

Al centro dell’iniziativa il cosiddetto “pizzillo”, una raffinata tecnica artigianale tramandata nel tempo e legata alla lavorazione di fili di lino o cotone intrecciati attraverso l’utilizzo del tombolo e dei tradizionali fuselli in legno, conosciuti localmente come “tommarielli”.

Un’attività che ha permesso agli studenti di avvicinarsi concretamente a una delle espressioni più autentiche della tradizione tessile e artigianale del territorio, riscoprendo il valore del lavoro manuale e delle antiche tecniche di lavorazione.

L’esperienza rappresenta non soltanto un momento di formazione, ma anche un’occasione per riflettere sull’importanza della tutela del patrimonio culturale locale e sulla necessità di trasmettere alle nuove generazioni conoscenze e saperi che fanno parte della storia delle comunità.

Fondamentale il contributo della Pro Loco Santa Paolina e di Giuseppe Silvestri, che hanno accompagnato gli studenti lungo questo percorso di crescita e scoperta, offrendo loro la possibilità di conoscere da vicino una tradizione ancora viva e profondamente radicata nel territorio.                                                                                                                                                    Santa Paolina, gli studenti dell’Amatucci riscoprono l’arte del Tombolo.(foto) Santa Paolina, gli studenti dell’Amatucci riscoprono l’arte del Tombolo.(foto) Santa Paolina, gli studenti dell’Amatucci riscoprono l’arte del Tombolo.(foto) Santa Paolina, gli studenti dell’Amatucci riscoprono l’arte del Tombolo.(foto) Santa Paolina, gli studenti dell’Amatucci riscoprono l’arte del Tombolo.(foto) Santa Paolina, gli studenti dell’Amatucci riscoprono l’arte del Tombolo.(foto)