Santa Paolina, gli studenti dell’Amatucci riscoprono l’arte del Tombolo.(foto)

Le classi dell’indirizzo Made in Italy protagoniste di un percorso formativo dedicato alla tradizione del “pizzillo”

Un viaggio tra tradizione, manualità e identità territoriale.

Le classi terza e quarta dell’indirizzo Made in Italy dell’Istituto “Amatucci” stanno vivendo in questi giorni una significativa esperienza formativa a Santa Paolina, prendendo parte a un percorso FSL dedicato all’antica arte del Tombolo.

Al centro dell’iniziativa il cosiddetto “pizzillo”, una raffinata tecnica artigianale tramandata nel tempo e legata alla lavorazione di fili di lino o cotone intrecciati attraverso l’utilizzo del tombolo e dei tradizionali fuselli in legno, conosciuti localmente come “tommarielli”.

Un’attività che ha permesso agli studenti di avvicinarsi concretamente a una delle espressioni più autentiche della tradizione tessile e artigianale del territorio, riscoprendo il valore del lavoro manuale e delle antiche tecniche di lavorazione.

L’esperienza rappresenta non soltanto un momento di formazione, ma anche un’occasione per riflettere sull’importanza della tutela del patrimonio culturale locale e sulla necessità di trasmettere alle nuove generazioni conoscenze e saperi che fanno parte della storia delle comunità.

Fondamentale il contributo della Pro Loco Santa Paolina e di Giuseppe Silvestri, che hanno accompagnato gli studenti lungo questo percorso di crescita e scoperta, offrendo loro la possibilità di conoscere da vicino una tradizione ancora viva e profondamente radicata nel territorio.