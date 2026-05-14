Road to A1: i lupi non si fermano, Avellino batte ancora Bologna e si prende gara 5

Al PalaDelMauro finisce 76-67: serie in parità e domenica tutto si deciderà al PalaDozza

L’Unicusano Avellino Basket non sbaglia l’appuntamento più importante e trascina la serie fino a gara 5. Davanti a un PalaDelMauro ancora una volta caldo e trascinante, i biancoverdi superano la Flats Service Fortitudo Bologna con il punteggio di 76-67, pareggiando la serie sul 2-2.

Una vittoria costruita nella ripresa, con un terzo quarto giocato ad altissima intensità che ha completamente cambiato il volto della partita. Dopo un primo tempo equilibrato, Avellino ha piazzato il break decisivo rientrando dagli spogliatoi con energia, difesa e ritmo offensivo.

Domenica al PalaDozza si giocherà la gara che vale la semifinale.

La svolta nel terzo quarto

Per due quarti la partita resta apertissima. Bologna si conferma squadra esperta e organizzata, trovando continuità soprattutto dalla lunga distanza con uno scatenato Sarto.

Avellino però resta dentro la partita grazie ai punti di Francis e Lewis, senza mai perdere lucidità nei momenti complicati.

La svolta arriva dopo l’intervallo.

I biancoverdi aprono il terzo periodo con un devastante 9-2 di parziale che costringe immediatamente coach Caja al timeout. Ma l’inerzia ormai è completamente cambiata. La difesa irpina alza il livello del contatto, sporca ogni possesso della Fortitudo e accende il PalaDelMauro.

Fresno, Francis e Lewis guidano il break che porta Avellino fino al +15.

Vittoria di squadra

Se Francis e Lewis continuano a essere i riferimenti offensivi della squadra, il successo biancoverde nasce soprattutto dal contributo collettivo.

Encomiabile il lavoro difensivo di Lucas Fresno, prezioso nel limitare Sarto nei momenti decisivi della gara, così come fondamentale è stato il contributo dei lunghi sotto i tabelloni.

Nel quarto periodo Bologna prova a rientrare fino al -4 con Sorokas, ma Avellino non perde mai il controllo della partita e gestisce con maturità gli ultimi possessi.

Il finale è tutto biancoverde.

Il PalaDelMauro accompagna la squadra fino alla sirena e adesso la serie si sposta nuovamente a Bologna.

Di Carlo: “Accettiamo la sfida”

Nel post partita coach Gennaro Di Carlo ha elogiato la crescita della squadra:

«C’è grande soddisfazione per aver riportato la serie in parità, la squadra è in crescita e penso ci siano ulteriori margini. Andremo a giocare una gara cinque intensa e cercheremo di mostrare la faccia migliore accettando la sfida».

E adesso davvero resta solo un’ultima battaglia.

PARZIALI

17-23; 18-14; 25-16; 16-14

UNICUSANO AVELLINO BASKET

Jurkatamm 5, Zerini 2, Lewis 20, Grande 5, Francis 28, Fianco, Donati, Pini, Cicchetti 5, Pullazi, Fresno 11

All.: Di Carlo

FLATS SERVICE FORTITUDO BOLOGNA

Fantinelli, Mastellari 3, Sarto 16, Anumba 2, Sorokas 14, Della Rosa 11, Imbró 13, Perkovic 1, De Vico 6, Moretti 1

All.: Caja

ARBITRI

Pellicani, Foti, Marzulli