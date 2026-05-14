Lotto e Superenalotto, tutti i numeri vincenti dell’estrazione di giovedì 14 maggio

NAPOLI – Pubblicati i numeri vincenti delle estrazioni del Lotto, 10eLotto e Superenalotto di giovedì 14 maggio 2026. Nessun “6” centrato al Superenalotto, mentre è stato registrato un “5+1” da oltre 596mila euro.
Di seguito tutti i numeri usciti ruota per ruota.
I numeri del Lotto del 14 maggio 2026
Bari: 18 – 1 – 37 – 16 – 59
Cagliari: 29 – 67 – 49 – 4 – 10
Firenze: 70 – 33 – 42 – 39 – 8
Genova: 57 – 48 – 87 – 52 – 25
Milano: 86 – 34 – 59 – 53 – 51
Napoli: 34 – 62 – 37 – 61 – 11
Palermo: 50 – 54 – 36 – 4 – 23
Roma: 40 – 46 – 70 – 79 – 37
Torino: 89 – 32 – 55 – 53 – 19
Venezia: 51 – 84 – 85 – 66 – 20
Nazionale: 4 – 10 – 60 – 41 – 13
I numeri del 10eLotto
Ecco i 20 numeri vincenti del 10eLotto del 14 maggio:
1 – 18 – 29 – 32 – 33 – 34 – 37 – 40 – 46 – 48 – 50 – 51 – 54 – 57 – 62 – 67 – 70 – 84 – 86 – 89
Numero Oro: 18
Doppio Oro: 18 – 1
Numeri Extra: 4 – 16 – 36 – 39 – 42 – 49 – 52 – 53 – 55 – 59 – 61 – 66 – 79 – 85 – 87
Superenalotto, jackpot e numeri del 14 maggio
Questa la combinazione vincente del Superenalotto del 14 maggio 2026:
31 – 56 – 72 – 74 – 84 – 85
Numero Jolly: 18
Numero Superstar: 34
Il jackpot del concorso del 14 maggio era pari a 163.900.000 euro, mentre per la prossima estrazione del 15 maggio il montepremi salirà a 164.500.000 euro.
Superenalotto, le quote della serata
Nell’estrazione di giovedì 14 maggio nessun giocatore ha centrato il “6”.
Queste le quote ufficiali del concorso:
Punti 6: nessun vincitore
Punti 5+: 1 vincitore da 596.800,07 euro
Punti 5: 10 vincitori da 19.281,24 euro
Punti 4: 493 vincitori da 398,57 euro
Punti 3: 16.060 vincitori da 36,81 euro
Punti 2: 279.780 vincitori da 6,56 euro
Per il Superstar:
6 Superstar: nessun vincitore
5+ Superstar: nessun vincitore
5 Superstar: nessun vincitore
4 Superstar: 2 vincitori da 39.857 euro
3 Superstar: 80 vincitori da 3.681 euro
2 Superstar: 1.235 vincitori da 100 euro
1 Superstar: 9.349 vincitori da 10 euro
0 Superstar: 22.804 vincitori da 5 euro
I numeri ritardatari del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto di venerdì 15 maggio 2026 continua l’attesa soprattutto sulla ruota di Napoli, dove il numero 40 manca da 107 estrazioni.
Ecco i principali numeri ritardatari assoluti:
* Napoli 40 – assente da 107 estrazioni
* Cagliari 41 – assente da 100 estrazioni
* Bari 67 – assente da 95 estrazioni
* Napoli 1 – assente da 86 estrazioni
* Torino 65 – assente da 85 estrazioni
* Roma 17 – assente da 85 estrazioni
* Venezia 79 – assente da 84 estrazioni
* Torino 49 – assente da 84 estrazioni
* Bari 66 – assente da 83 estrazioni
* Genova 66 – assente da 82 estrazioni
I ritardatari ruota per ruota
Bari: 67, 66, 10
Cagliari: 41, 52, 63
Firenze: 78, 28, 3
Genova: 66, 6, 3
Milano: 77, 61, 88
Napoli: 40, 1, 81
Palermo: 90, 6, 30
Roma: 17, 64, 21
Torino: 65, 49, 88
Venezia: 79, 38, 30, 31
Nazionale: 79, 90, 54, 16
Superenalotto, i numeri più ritardatari
In vista della prossima estrazione del Superenalotto del 15 maggio, questi i numeri che mancano da più tempo:
70 da 93 estrazioni, 65 da 66, 75 da 55, 76 da 48, 71 da 43, mentre i numeri 23 e 78 mancano da 40 concorsi consecutivi.