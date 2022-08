Suoni del sud mercoledì sera a Brusciano

Brusciano Suoni del sud a confronto con un concertone che vedrà sul palco dal sound metropolitano alla musica classica napoletana. L’appuntamento è in piazza XI settembre per le 21.30 di mercoledì.

Il parterre di ospiti? Annarita in arte Rosalillo che aprirà la serata con Onda de Mar per sollevare le coscienze sul tema dell’ immigrazione e le traversate sulle carrette del mare in cerca di speranza. Seguirà il percussionista Tony Cercola con i suoi migliori successi tra cui Babbasone. Non poteva poi mancare un omaggio a Pino Daniele. Sarà il fratello, Nello Daniele, a cantare i suoi migliori successi. E sulle note di ” Napoli e'” come per magia arriverà sul palco Tony Esposito con Kalimba de Luna e Sinue’. Il cerchio si chiuderà con la favolosa Valentina Stella e i classici napoletani tra cui ” Indifferentemente” e “Mente e cuore”. Direttore artistico dell’evento è Enzo La Gatta da sempre impegnato nel sociale.