Studenti in gita in Campania colpiti da sospetta intossicazione alimentare: intervengono Asl e Nas

Disavventura per oltre settanta studenti di Recanati in gita in Campania, colpiti da un sospetto caso di intossicazione alimentare. I ragazzi, dopo aver visitato le Grotte di Pertosa, hanno pranzato in un locale della zona e cenato in un hotel di Capaccio Paestum. In serata, molti di loro hanno iniziato ad accusare malesseri, spingendo i docenti ad allertare i carabinieri.

Il comandante della Stazione ha immediatamente richiesto l’intervento della Asl e dei Nas per verificare le cause del malore. Sul posto sono arrivate anche le ambulanze, e il personale del 118 ha visitato gli studenti, fortunatamente senza necessità di ricoveri ospedalieri.

Alcuni giovani hanno proseguito il viaggio di rientro, mentre altri sono rimasti in hotel per recuperare completamente. Indagini in corso per chiarire l’origine dell’accaduto.