Stellantis Pratola Serra (AV): La UglM celebra le nuove assunzioni e il rilancio dello stabilimento

Dopo anni difficili segnati dalla cassa integrazione, lo stabilimento Stellantis di Pratola Serra intravede finalmente segnali di ripresa. La Direzione Aziendale ha comunicato ai rappresentanti del comitato esecutivo l’avvio delle assunzioni dei lavoratori somministrati, un risultato accolto con entusiasmo dalla UGLM, principale organizzazione sindacale dello stabilimento Irpino.

“Questo è un passo importante – dichiara Arturo Fiorillo, coordinatore provinciale della UGLM – frutto del positivo funzionamento delle commissioni nel sistema partecipativo. Dopo anni bui, finalmente lo stabilimento inizia a intravedere un po’ di luce.”

Il riconoscimento arriva grazie alla competenza e alla professionalità delle maestranze, che hanno portato lo stabilimento a raggiungere elevati standard qualitativi e a essere riconosciuto come un plant di eccellenza nel settore motoristico.

“Questo traguardo deve rappresentare solo l’inizio – aggiungono Fiorillo e la RSA dello stabilimento –. Guardiamo al futuro con l’obiettivo di favorire un ricambio generazionale e affrontare nuove sfide, continuando a rilanciare lo stabilimento Irpino.”

La UGLM conferma così il proprio impegno costante nella tutela dei lavoratori e nello sviluppo sostenibile dello stabilimento, sottolineando l’importanza della partecipazione sindacale nel costruire risultati concreti.