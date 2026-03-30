Flumeri,  celebra la Domenica delle Palme, con la benedizione dell’Albero della Pace.

30/03/2026 binews.it Alta irpinia, CULTURA e MANIFESTAZIONI, EVIDENZA 0

Flumeri,  celebra la Domenica delle Palme, con la benedizione dell’Albero della Pace.

Ieri 29 marzo 2026, Domenica delle Palme, che introduce alla settimana Santa e che ricorda l’ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme; dopo la Santa Messa delle 11,30, il Parroco Don Claudio Lettieri, in forma solenne ha benedetto l’Albero della Pace, ( un ulivo in vaso), installato sul sagrato della chiesa Madre di Santa Maria Assunta e San Nicola.

L’Albero di ulivo, ormai è una tradizione , che ogni anno si tiene a Flumeri. L’evento, nasce dalla sinergia,  tra  Comune di Flumeri, la Parrocchia di Santa Maria Assunta, la Confraternita di San Rocco e l’Associazione di Volontariato Bagliori di Luce ODV, aderente al CSV Irpinia Sannio ETS (CESVOLAB), che prepara e gestisce la manifestazione, nell’ambito delle attività sociali dedicate ai Bambini di Flumeri e del circondariato.

Infatti, erano presenti sul sagrato della chiesa Madre, durante la benedizione, anche famiglie con bambini, provenienti dai paesi vicini, a testimoniare la valenza dell’iniziativa, in ambito cristiano, sociale e della Pace.

Pace, che mai, come in questo momento è necessaria, perchè il mondo intero sta attraversando un momento difficile, a causa delle numerose guerre in corso in varie parti del continente.  Tra cui, quella che infiamma il Medio Oriente, e quella in Ucraina, per cui, l’Albero vuole testimoniare che c’è bisogno di VERA PACE. Pace cristiana, che Don Claudio Lettieri ha tenuto a precisare durante la sua omilia in chiesa, e anche, all’esterno per la benedizione dell’Albero di Ulivo.

Una manifestazione, molto partecipata, con la presenza di un folto numero di fedeli, e famiglie, con i loro Bambini al seguito, per tramandare la millenaria tradizione cristiana, della benedizione delle Palme di ulivo.

Carmine Martino

Flumeri,  celebra la Domenica delle Palme, con la benedizione dell’Albero della Pace. Flumeri,  celebra la Domenica delle Palme, con la benedizione dell’Albero della Pace.

 