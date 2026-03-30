Flumeri,  celebra la Domenica delle Palme, con la benedizione dell’Albero della Pace.

Ieri 29 marzo 2026, Domenica delle Palme, che introduce alla settimana Santa e che ricorda l’ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme; dopo la Santa Messa delle 11,30, il Parroco Don Claudio Lettieri, in forma solenne ha benedetto l’Albero della Pace, ( un ulivo in vaso), installato sul sagrato della chiesa Madre di Santa Maria Assunta e San Nicola.

L’Albero di ulivo, ormai è una tradizione , che ogni anno si tiene a Flumeri. L’evento, nasce dalla sinergia, tra Comune di Flumeri, la Parrocchia di Santa Maria Assunta, la Confraternita di San Rocco e l’Associazione di Volontariato Bagliori di Luce ODV, aderente al CSV Irpinia Sannio ETS (CESVOLAB), che prepara e gestisce la manifestazione, nell’ambito delle attività sociali dedicate ai Bambini di Flumeri e del circondariato.

Infatti, erano presenti sul sagrato della chiesa Madre, durante la benedizione, anche famiglie con bambini, provenienti dai paesi vicini, a testimoniare la valenza dell’iniziativa, in ambito cristiano, sociale e della Pace.

Pace, che mai, come in questo momento è necessaria, perchè il mondo intero sta attraversando un momento difficile, a causa delle numerose guerre in corso in varie parti del continente. Tra cui, quella che infiamma il Medio Oriente, e quella in Ucraina, per cui, l’Albero vuole testimoniare che c’è bisogno di VERA PACE. Pace cristiana, che Don Claudio Lettieri ha tenuto a precisare durante la sua omilia in chiesa, e anche, all’esterno per la benedizione dell’Albero di Ulivo.

Una manifestazione, molto partecipata, con la presenza di un folto numero di fedeli, e famiglie, con i loro Bambini al seguito, per tramandare la millenaria tradizione cristiana, della benedizione delle Palme di ulivo.

Carmine Martino