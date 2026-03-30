Il CIRPU aderisce alla DMO “Irpinia. Place to be”: sinergie per turismo e sviluppo del territorio

Il CDA del Consorzio per l’innovazione e lo sviluppo locale ,la promozione della cultura e della Ricerca ha ritenuto opportuno aderire alla costituenda DMO “Irpinia. Place to be” in qualità di partner pubblico, per contribuire allo sviluppo del turismo locale e alla valorizzazione delle risorse culturali territoriali. Coerentemente con le finalità istituzionali del Consorzio il Presidente Dott.ssa Ida Grella e il Vice presidente Avv. Michele Pepe hanno implementato questa partecipazione alla costituenda DMO al fine di promuovere azioni sinergiche con altri enti e soggetti del territorio per accrescere l’attrattività turistica, incentivare l’economia locale e valorizzare l’identità culturale delle comunità . Il CDA costituito anche dal dott. Francesco Losco , dal dott. Aurelio Marotta e dalla dott.ssa Grazia Vallone ha , all’unanimità , votato l’adesione alla “Destination Management Organization (DMO) “Irpinia. Place to be” nell’ambito dell’ATTO “Irpinia”.

Il CIRPU , già impegnato in progetti di formazione e aggiornamento professionale di altissimo livello, in collaborazione con l’ente Provincia , con l’ Università di Salerno coinvolgendo docenti di livello nazionale ed internazionale , continua nel percorso intrapreso di costruzione di una nuova Pubblica Amministrazione dinamica e competente ed intende essere collettore di opportunità e occasioni perpromuovere e amplificare le potenzialità del nostro territorio.

L’adesione a “IRPINIA PLACE TO BE” rappresenta un importante primo passo in questa direzione.