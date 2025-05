Ascensore precipita in uno stabile a tre piani nel napoletano: coinvolta un’intera famiglia

Poteva trasformarsi in tragedia l’incidente avvenuto nella serata di ieri a Torre del Greco , nei pressi della villa comunale Ciaravolo. Un ascensore è precipitato all’interno di uno stabile di tre piani, causando il ferimento di quattro persone, tutti membri della stessa famiglia.

Secondo quanto ricostruito finora, la famiglia – composta da padre, madre e due figli – stava rientrando a casa dopo una serata fuori a cena. Saliti sull’ascensore per raggiungere il loro appartamento al terzo piano, il malfunzionamento si è verificato proprio in prossimità dell’arrivo, facendo precipitare la cabina per due piani.

Solo l’intervento del cavo di emergenza ha evitato il peggio, bloccando l’impianto e impedendo l’impatto diretto con il suolo. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e soccorso i feriti.

I quattro occupanti dell’ascensore sono stati trasportati in ospedale per accertamenti: le loro condizioni non sarebbero gravi, ma la paura è stata tanta.

Sono in corso accertamenti tecnici per stabilire le cause del guasto e verificare se vi siano state negligenze nella manutenzione dell’impianto. Il condominio potrebbe ora essere sottoposto a verifiche strutturali da parte delle autorità competenti.