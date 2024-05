SPERONE. Le Classi V della Scuola Primaria di Sperone Presentano: “Il Più Grande Spettacolo… Siamo Noi”

Il 29 maggio alle ore 19:00 presso il Teatro Colosseo di Baiano, le classi V della Scuola Primaria di Sperone sono pronte a incantare il pubblico con il loro spettacolo intitolato “Il Più Grande Spettacolo… Siamo Noi”.

Questo evento rappresenta il culmine di un percorso educativo e formativo che ha visto gli studenti impegnarsi con entusiasmo e dedizione. Sarà un’occasione speciale per celebrare i talenti e le abilità dei bambini, mettendo in luce il loro impegno e la loro creatività.

Genitori, amici e tutta la comunità sono invitati a partecipare a questa serata speciale, che promette emozioni e divertimento per tutti. Non perdete l’opportunità di sostenere i giovani protagonisti in questo importante momento del loro percorso scolastico.

Vi aspettiamo numerosi al Teatro Colosseo di Baiano il 29 maggio alle ore 19:00 per applaudire “Il Più Grande Spettacolo… Siamo Noi”!