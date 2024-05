Giugliano in Campania, Giuseppe Capuano è il presidente del mercato ortofrutticolo. Si fa strada la “linea verde” nelle professioni agro – ambientali

Giugliano in Campania – Giuseppe Capuano, 32 anni, è stato nominato il più giovane presidente del mercato ortofrutticolo di Giugliano, un’importante realtà economica nel panorama campano. Contemporaneamente, Antonio Napolitano, 28 anni, è diventato, dal 18 Novembre 2023, il più giovane presidente dell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati di Napoli e Caserta. Questi giovani professionisti stanno portando una ventata di freschezza e innovazione nei rispettivi ruoli.

Il mercato ortofrutticolo di Giugliano, che si estende su una superficie di circa 120.000 metri quadri, rappresenta un punto strategico per la distribuzione di frutta e verdura nella regione, contribuendo significativamente all’economia locale. Capuano, Consigliere nell’Albo degli Agrotecnici, con la sua nuova carica, sottolinea l’importanza della collaborazione e dell’inclusione delle giovani generazioni nella gestione delle risorse agricole e alimentari. La sua nomina evidenzia un cambiamento positivo, favorendo l’adozione di idee innovative e moderne nel settore.

L’importanza strategica del mercato ortofrutticolo di Giugliano non può essere sottovalutata. Fornisce un canale vitale per la distribuzione di prodotti freschi provenienti dalle coltivazioni locali, sostenendo agricoltori, distributori e, in ultima analisi, i consumatori. La struttura, con numerose postazioni di vendita e servizi logistici, assicura che i prodotti raggiungano i punti vendita al dettaglio con la massima efficienza.

Antonio Napolitano, con la sua nomina a presidente dell’Ordine degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati di Napoli e Caserta, rappresenta un altro importante traguardo per i giovani professionisti del settore. La sua leadership promette di portare nuove prospettive e soluzioni nel campo della professione di agrotecnico, contribuendo alla crescita dell’albo e alla valorizzazione della professione. Gli Agrotecnici, infatti, grazie ad un gruppo consiliare che registra un’età media di 32 anni, stanno registrando un incremento significativo di iscritti soprattutto tra i più giovani, evidenziando un crescente interesse verso la professione e la necessità di una politica professionale più vicina alle nuove generazioni. Queste ultime spesso nel nostro paese faticano ad affermarsi e sono costrette a cercare all’estero la propria soddisfazione professionale.

Ma i record del Consiglio dell’Albo di Napoli e Caserta non si fermano qui: il Segretario, l’Agrotecnico. Francesco De Luca, un altro giovane e brillante professionista 26 enne, contribuisce anch’egli in maniera significativa alla ventata di cambiamento e di supporto ai giovani professionisti che si respira in Campania.

La collaborazione tra Giuseppe Capuano e Antonio Napolitano rappresenta un primato per i giovani, dimostrando che competenza e passione possono aprire la strada a ruoli di leadership anche in settori tradizionalmente dominati da figure più mature. Le loro visioni innovative e la loro energia al servizio delle professioni e dell’imprenditoria sono destinate a portare nuove opportunità e sviluppo all’intero panorama economico e professionale della Campania.