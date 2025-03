SPERONE. Grande successo per lo spettacolo “Ti racconto: memorie speronesi e vita del profeta Elia”

Una serata emozionante, ricca di storia, cultura e tradizione. Domenica 16 marzo, presso la palestra comunale, i giovani talenti del laboratorio teatrale Zigo Zago hanno incantato il pubblico con lo spettacolo *”Ti racconto: memorie speronesi e vita del profeta Elia”*.

L’evento, che ha registrato una grandissima partecipazione, ha visto i giovani interpreti raccontare con semplicità e intensità le memorie di Sperone, mettendo in luce le sue tradizioni, la cultura locale e la profonda devozione per il santo patrono, Sant’Elia. Un viaggio nel passato che ha emozionato e coinvolto il pubblico, rendendo omaggio alle radici della comunità.

Alla regia Lorenzo Napolitano, che con grande maestria ha saputo guidare e dirigere i ragazzi, valorizzando il loro talento e la loro passione per il teatro. L’iniziativa è parte del progetto “Il Comune con i bambini, per i bambini”, promosso dal Comune di Sperone e finanziato dal Dipartimento per le Politiche per la Famiglia.

Lo spettacolo si è rivelato un’occasione straordinaria per far rivivere la memoria storica del paese attraverso gli occhi delle nuove generazioni, dimostrando ancora una volta quanto il teatro possa essere uno strumento potente di espressione e crescita culturale.

Un evento da ricordare, che ha saputo unire tradizione, emozione e impegno comunitario. Complimenti a tutti i giovani artisti e agli organizzatori per questa meravigliosa serata!