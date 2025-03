Una Settimana d’Arte e Cultura al Museo Multimediale di Roccarainola

Il Museo Civico “Luigi D’Avanzo” di Roccarainola è un’istituzione dedicata alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del territorio. Attraverso mostre, eventi e collaborazioni con artisti e istituzioni educative, il museo si impegna a diffondere la cultura e l’arte in tutte le sue forme.

In tale ottica, dal 22 al 29 marzo, il Museo Civico ‘Luigi D’Avanzo’ apre le porte al pubblico per un’esperienza unica presso il Museo Multimediale di Roccarainola. Una settimana ricca di eventi per scoprire e celebrare le ricchezze artistiche e culturali del nostro territorio, con una mostra d’arte e incontri letterari.

Sabato 22 marzo, ore 18:30,

Vernissage e inaugurazione della mostra, presentata dai curatori Federico Natale e Federica De Simone. La mostra ospiterà le opere di artisti di rilievo come Filomena De Risi, Mario Casoria, Maria Pia Colletta, Francesca Faiola, Alfonso Miele, Giuseppe La Gatta, Irina Kotliarova, Salvatore Bottone, Gabriella Tomei, Martin De Simone e Carmen Punto Arte.

Un’area speciale sarà dedicata alle opere realizzate dall’artista Martin De Simone in collaborazione con gli studenti delle scuole I.C.S. “San Giovanni 1” di Roccarainola – Tufino e I.C.S. “Bovio-Pontillo-Pascoli” di Cicciano, un progetto che unisce arte ed educazione.

Domenica 23 marzo, ore 18:00, Presentazione del libro “Lezioni Estemporanee” di Sabato De Luca. L’autore dialogherà con i docenti Carlangelo Mauro e Carlo Santoli, in un incontro moderato da Celeste Sirignano. Un’occasione per approfondire tematiche culturali e letterarie in un contesto stimolante.

La mostra rimarrà aperta, con ingresso gratuito, fino a sabato 29 marzo, alle ore 20:00. Un’opportunità imperdibile per immergersi nell’arte e nella cultura locale.

Per informazioni dettagliate sugli orari e le modalità di prenotazione, visitate il sito web del Museo e i suoi canali social. Non mancate a questa straordinaria esperienza culturale!