Sperone, grande successo per la Festa Sociale dell’Anziano. Comunità riunita tra musica, sorrisi e condivisione. VIDEO

Sperone – Si è svolta ieri pomeriggio, con grande partecipazione e un clima di autentica festa, la Festa Sociale dell’Anziano organizzata dal Comune di Sperone presso la palestra della Scuola Elementare in via Sant’Elia.

Un evento molto sentito dalla comunità che ha visto la presenza di numerosi cittadini, famiglie e soprattutto tanti anziani del paese, accolti in un’atmosfera calorosa, ricca di sorrisi e momenti di convivialità.

La serata si è aperta con lo spettacolo musicale del gruppo “Café Chantant”, che ha regalato al pubblico un repertorio di brani intramontabili, coinvolgendo tutti in canti e applausi. A seguire, il saluto augurale del Sindaco e delle autorità presenti, che hanno voluto sottolineare l’importanza degli anziani come pilastro della comunità speronese e custodi della memoria e dei valori del territorio.

Non sono mancati momenti di intrattenimento e condivisione, culminati nel brindisi augurale e nel buffet allestito per tutti i partecipanti, che ha favorito l’incontro, la socializzazione e il piacere di trascorrere insieme una serata di festa.

La manifestazione ha rappresentato non solo un’occasione di svago, ma soprattutto un momento di vicinanza, rispetto e riconoscenza verso la popolazione anziana, confermando l’impegno dell’Amministrazione Comunale nel promuovere iniziative che rafforzano il senso di comunità e di appartenenza.

Una serata riuscita sotto ogni aspetto, che ha lasciato nei partecipanti il sorriso e la sensazione di aver vissuto un Natale fatto di vera condivisione.