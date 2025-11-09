SPERONE. Carlo Colizzi premiato da ANPS Brescia per una tesi sulla cyber-security applicata al contrasto del terrorismo

Una ricerca innovativa al servizio della sicurezza nazionale e della tutela dei cittadini. Carlo Colizzi, originario di Sperone (AV), è stato proclamato vincitore del prestigioso Premio “Antonio Manganelli” 2023-2025, conferito dalla Sezione ANPS di Brescia – Associazione Nazionale Polizia di Stato per la sua tesi di laurea intitolata: «Icarus Antiterrorism Trojan, Cyberweapon to Command-and-Control Terrorist’s IT Assets»

Un progetto che affronta con profondità, rigore scientifico e visione moderna uno dei temi più delicati e cruciali del nostro tempo: il contrasto del terrorismo attraverso strumenti informatici avanzati e strategie di cyber-security.

Un riconoscimento nel nome di un grande servitore dello Stato

Il premio è dedicato alla memoria del Prefetto Antonio Manganelli, già Capo della Polizia di Stato, figura cardine nella difesa della legalità e nella promozione di una cultura di sicurezza fondata su coraggio, competenza e umanità.

Essere insigniti di un riconoscimento che porta il suo nome significa non solo avere realizzato un lavoro di eccellenza, ma anche averne interpretato lo spirito: mettere conoscenza, talento e impegno al servizio del bene comune e della sicurezza del Paese.

La tesi: innovazione, intelligence e sicurezza cibernetica

Nel suo elaborato, Carlo Colizzi analizza e sviluppa il progetto ICARUS, un concept di cyber-weapon difensiva in grado di infiltrare e assumere il controllo di infrastrutture informatiche utilizzate da cellule terroristiche, con l’obiettivo di: prevenire e neutralizzare attacchi prima che possano verificarsi, intercettare comunicazioni e flussi informativi sensibili, supportare attività di intelligence e antiterrorismo,fornire strumenti tattici e analitici alle forze dell’ordine.L’approccio combina elementi di cyber-security, cyber-intelligence, diritto internazionale, etica e geopolitica, evidenziando la complessità del contesto e la necessità di strumenti integrati e multilivello per contrastare le minacce globali.

Un giovane talento con lo sguardo rivolto al futuro

La commissione ANPS ha valorizzato il lavoro di Carlo non solo per la qualità tecnica della ricerca, ma anche per: il senso civico che ne ispira le finalità, la capace visione strategica nel coniugare innovazione e sicurezza, la responsabilità etica nell’affrontare un tema tanto attuale quanto sensibile.

Il riconoscimento rappresenta un importante traguardo e, allo stesso tempo, un punto di partenza verso un percorso professionale che potrebbe continuare in ambiti legati alla sicurezza, alla tutela nazionale e alla ricerca tecnologica avanzata.—

Orgoglio per la comunità

A Carlo Colizzi vanno le più sentite congratulazioni per aver saputo trasformare studio, passione e talento in un contributo concreto ai temi della sicurezza e della legalità, incarnando pienamente i valori che il Premio “Antonio Manganelli” rappresenta.

Il suo successo testimonia che i giovani, se sostenuti nel loro percorso, possono essere protagonisti della costruzione di un futuro più sicuro, più consapevole e più responsabile.