Sarno, la Guardia Agroforestale rinviene un motorino rubato: restituito al legittimo proprietario

SARNO (SA) – Intervento tempestivo e risolutivo questa mattina, intorno alle ore 6:30, da parte della Guardia Agroforestale Italiana durante un’operazione di monitoraggio ambientale in via Vallone Monaco.

Nel corso delle attività di controllo, il Dirigente regionale Andrea Palmese, insieme alla collega Domenica Antonietta Ferraro, ha rinvenuto un motorino Honda Chiocciola 150 risultato rubato.

Il ciclomotore, come accertato dalle verifiche immediate, era stato denunciato come sottratto lo scorso 2 maggio 2025 presso la stazione dei Carabinieri di Fratte (SA).

Gli agenti della Guardia Agroforestale hanno immediatamente contattato i Carabinieri della Compagnia di Sarno, intervenuti sul posto per gli accertamenti di rito.

Dopo il verbale redatto alle ore 8:00, il proprietario del mezzo è stato informato e si è recato personalmente sul luogo del ritrovamento, dove alle 8:10 ha potuto riabbracciare il suo veicolo.

Un esempio concreto di sinergia tra le forze di controllo ambientale e l’Arma dei Carabinieri, che conferma l’importanza delle attività di presidio e monitoraggio sul territorio non solo in chiave ambientale, ma anche di sicurezza pubblica e prevenzione dei reati.

Il Dirigente Palmese ha sottolineato come la presenza costante della Guardia Agroforestale rappresenti “una garanzia di vigilanza continua, capace di coniugare tutela ambientale e attenzione al rispetto della legalità in ogni sua forma”.