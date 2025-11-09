Bologna feroce, alza la voce: Dallinga–Lucumì schiantano un Napoli spento

«A Bologna si canta. A Napoli si pensa.»

Il Dall’Ara esplode sotto il sole del pomeriggio. Il Bologna corre, pressa, aggredisce ogni pallone come fosse l’ultimo. Il Napoli osserva, soffre, si sfilaccia. Finisce 2-0 e il risultato fotografa con precisione una gara a senso unico: ritmo, idee e intensità tutte nella metà campo rossoblù.

In testa alla Serie A ora si stringe tutto: cinque squadre in due punti. E all’orizzonte Inter e Roma hanno la grande occasione per scappare.

Il momento chiave arriva al minuto 50. Cambiaghi, appena entrato, accende la partita con una giocata da trequartista vero: finta, passo interno, pallone perfetto. Dallinga anticipa Rrahmani sul primo palo e firma l’1-0. Un gol di ferocia, di istinto, di fame.

Il Napoli non trova reazione. Hojlund si nervosisce, rischia il rosso. Le distanze tra i reparti saltano, la squadra si allunga e perde equilibrio. È il segnale che il Bologna aspettava.

Minuto 66. Cross pulito di Holm, Lucumì sale in cielo e la mette dentro di testa. È il 2-0. È la fotografia del pomeriggio: Bologna dominante, Napoli smarrito.

Nel dopopartita Antonio Conte non cerca scuse e non maschera la delusione:

«Loro avevano più energia, più entusiasmo. Io sono preoccupato.»

E poi l’avvertimento:

«Non dobbiamo dimenticare che dopo lo scudetto siamo arrivati decimi. L’energia è cambiata.»

Parole pesanti. Perché quando si parla di energia, si parla di identità, di convincimento, di spogliatoio.

Il Bologna oggi è squadra. Il Napoli oggi è un’ombra.

TABELLINO

Bologna – Napoli 2-0

Marcatori: 50’ Dallinga, 66’ Lucumì

BOLOGNA (4-2-3-1):

Skorupski s.v. (8’ Pessina 6); Holm 6.5, Heggem 6, Lucumì 7, Miranda 7; Ferguson 6.5, Pobega 6.5 (81’ Moro s.v.); Orsolini 6 (81’ Casale s.v.), Odgaard 6 (61’ Bernardeschi 6.5), Rowe 6 (46’ Cambiaghi 7); Dallinga 7

All.: Italiano

NAPOLI (4-3-3):

Milinkovic-Savic 5.5; Di Lorenzo 5, Rrahmani 5, Buongiorno 5.5 (77’ Juan Jesus s.v.), Gutierrez 5.5 (77’ Olivera s.v.); Anguissa 5, Lobotka 5.5, McTominay 5.5 (82’ Lucca s.v.); Politano 5 (67’ Neres 5.5), Hojlund 5, Elmas 5 (68’ Lang 6)

All.: Conte

Arbitro: Chiffi

Ammoniti: Hojlund (N), Lang (N), Orsolini (B), Neres (N)