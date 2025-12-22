SOS 4 ZAMPE. Baiano, cane smarrito in via Giuseppe Lippiello: appello ai cittadini

Da alcuni giorni un cane vaga in via Giuseppe Lippiello, a Baiano, attirando l’attenzione e la preoccupazione dei residenti. L’animale percorre la strada avanti e indietro e, quando incontra delle persone, si avvicina piangendo, come se fosse alla ricerca del proprio padrone o di aiuto.

Secondo quanto segnalato da alcuni cittadini, il cane sarebbe presente in zona da almeno un paio di giorni. Il suo comportamento lascia pensare che possa essersi smarrito o che si sia allontanato accidentalmente dalla propria abitazione.

Per facilitare il riconoscimento, è stata scattata una foto dell’animale, nella speranza che qualcuno possa identificarlo e mettersi in contatto con il proprietario. Si invita chiunque lo riconosca o abbia informazioni utili a farsi avanti, così da evitare che il cane resti a lungo esposto ai pericoli della strada e alle intemperie.

Un appello alla collaborazione dei cittadini affinché l’animale possa essere riportato quanto prima a casa, garantendogli sicurezza e tranquillità.