NERES SHOW A RIAD: NAPOLI SUPERCAMPIONE

Doppietta letale, Bologna travolto 2-0. Gli azzurri alzano la Supercoppa e mandano un messaggio all’Italia

Il Napoli è Super Campione. A Riad gli uomini di Antonio Conte dominano la finale di Supercoppa Italiana contro il Bologna e si prendono il trofeo con un secco 2-0. Protagonista assoluto Neres, che firma una doppietta (un gol per tempo) e mette la firma su una prestazione di forza che profuma di manifesto stagionale.

La partita

Il Napoli prende subito il controllo. Elmas spreca a tu per tu, McTominay e Spinazzola sbattono su Ravaglia, poi alla mezz’ora arriva l’episodio che sblocca tutto: sinistro chirurgico di Neres che si infila all’incrocio. Nella ripresa il copione non cambia. Il Bologna prova a restare in scia con Orsolini e Cambiaghi, ma al 57’ un errore in costruzione viene punito senza pietà: Neres intercetta e scava, è 2-0 e sipario. Gli azzurri sfiorano anche il tris, senza infierire.

Pagelle flash

• Neres: imprendibile, decisivo, MVP.

• Rrahmani: muro totale.

• McTominay & Hojlund: motore e lotta, qualità e sacrificio.

• Bologna: giornata nera dietro; Lucumí e Miranda in affanno, Castro non incide.

TABELLINO

NAPOLI 2–0 BOLOGNA

Riyadh, Finalissima di Supercoppa

Marcatori:39’ Neres-57’ Neres

NAPOLI (3-4-2-1)

Milinkovic-Savic 6; Di Lorenzo 6, Rrahmani 7, Juan Jesus 6.5; Politano 6.5, Lobotka 7, McTominay 7, Spinazzola 6.5; Neres 8, Elmas 6; Hojlund 7.

All. Conte

BOLOGNA (4-2-3-1)

Ravaglia 5.5; Holm 5, Heggem 4.5, Lucumí 4.5, Miranda 5; Ferguson 5.5, Pobega 5.5; Orsolini 6, Odgaard 5.5, Cambiaghi 5.5; Castro 5.

All. Italiano

Arbitro: Colombo

Ammoniti: Heggem, Cambiaghi, Holm, Politano

Il verdetto

Il Napoli vince con pieno merito, alza la terza Supercoppa della sua storia e ribadisce lo status: squadra matura, feroce, pronta a confermarsi. A Riad è andato in scena un messaggio chiaro. L’Italia è avvisata.