Mugnano del Cardinale, il 1° Memorial “Insieme per non dimenticare” rinviato dal 24 al 28 dicembre per maltempo

Il 1° Memorial “Insieme per non dimenticare”, inizialmente in programma per mercoledì 24 dicembre 2025, è stato rinviato a causa delle condizioni meteorologiche avverse previste sull’Irpinia, con piogge diffuse che avrebbero potuto compromettere il regolare svolgimento della manifestazione.

La decisione è stata presa dagli organizzatori per tutelare la sicurezza degli atleti e del pubblico. L’evento si terrà dunque domenica 28 dicembre 2025, con inizio alle ore 10.00, presso il Campo Sportivo di Sirignano (AV).

Il Memorial, organizzato dall’ASD Mugnano del Cardinale in collaborazione con altre società sportive del territorio, vedrà la partecipazione di quattro squadre e rappresenta un appuntamento che unisce sport, memoria e condivisione, nel rispetto dei valori più autentici dello stare insieme.

Al termine delle gare sono previste le premiazioni, seguite da un momento conviviale con musica e aperitivo finale, per chiudere la giornata in un clima di partecipazione e raccoglimento. A fare da filo conduttore all’iniziativa, il messaggio che accompagna il Memorial:

“Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta”.

Il rinvio al 28 dicembre consentirà di vivere l’evento in condizioni più favorevoli, trasformando una difficoltà legata al meteo in un’occasione per una partecipazione ancora più sentita da parte della comunità.