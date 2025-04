Somma Vesuviana celebra l’80° anniversario della Liberazione: il sindaco Di Sarno rende omaggio ai caduti

SOMMA VESUVIANA (NA) – In una giornata carica di emozione e significato, la comunità di Somma Vesuviana si è riunita per commemorare l’80° anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo. Una cerimonia intensa e partecipata, durante la quale il sindaco Salvatore Di Sarno ha voluto ricordare con parole sentite il sacrificio di chi ha combattuto per la libertà del Paese.

«Non possiamo e non vogliamo dimenticare quanti, e furono tanti, diedero la vita per liberare l’Italia: donne, bambini, anziani. Anche piccoli combattenti dimostrarono di essere piccoli solo di età ma grandi nei valori. Ringrazio quanti sono intervenuti oggi. Buon 25 Aprile a tutti!» ha dichiarato Di Sarno davanti ai presenti.

Il corteo commemorativo ha attraversato le strade principali del paese, con la deposizione di una corona d’alloro presso il Monumento ai Caduti. Presenti alla manifestazione autorità civili, rappresentanti delle forze dell’ordine, associazioni locali e tanti cittadini, tra cui numerosi studenti delle scuole, a testimonianza dell’importanza del coinvolgimento delle giovani generazioni nella trasmissione della memoria.La celebrazione si è trasformata in un momento di riflessione collettiva sui valori fondanti della Repubblica italiana: la libertà, la giustizia e la democrazia. Somma Vesuviana ha così onorato la sua storia, rinnovando l’impegno a custodire e tramandare i principi per cui tanti uomini e donne hanno sacrificato la vita.