FortiCard annuncia ambiziosi piani di espansione in Nord America e in Europa

2025 – FortiCard, realtà d’eccellenza nei servizi finanziari a livello globale, ha annunciato un importante piano di espansione che interesserà il Nord America e l’Europa, fondato sulle solide basi operative già consolidate negli Stati Uniti, in Canada e nel Regno Unito.

Strategia di espansione in Nord America

Sulla scia della presenza già consolidata negli Stati Uniti e in Canada, FortiCard ha definito una strategia di espansione aggressiva che prevede, entro i prossimi sei mesi, la copertura dell’intero mercato nordamericano. L’iniziativa punta a rafforzare il posizionamento dell’azienda in un’area riconosciuta per la solidità dei propri mercati finanziari e a rispondere alla crescente domanda di servizi finanziari innovativi. L’espansione includerà una gamma di prodotti e soluzioni su misura, pensati per soddisfare le esigenze specifiche di consumatori e aziende nordamericane, migliorando l’accesso a servizi finanziari di alto livello.

Espansione nel mercato europeo

In parallelo alla strategia nordamericana, FortiCard intende utilizzare la propria sede nel Regno Unito come base operativa per un’espansione capillare nel mercato europeo nel corso del prossimo anno. Concentrandosi strategicamente su economie chiave come Italia, Spagna, Francia e Germania, l’obiettivo è introdurre prodotti e servizi finanziari all’avanguardia in grado di rispondere alle molteplici esigenze del variegato panorama economico europeo, con l’ambizione di conquistare quote di mercato rilevanti.

Dalla solidità del Regno Unito verso l’Italia

Forte del successo operativo raggiunto nel Regno Unito, FortiCard guarda con fiducia alla prossima fase di crescita in Europa, individuando nell’Italia un mercato strategico per il prossimo step di sviluppo. Il completamento della procedura di registrazione della società in Italia è previsto entro maggio 2025. Il progetto mira a capitalizzare i risultati ottenuti nel Regno Unito per favorire un ingresso efficace e strutturato nel mercato italiano.

Selezione strategica dei mercati

La scelta di Italia, Spagna, Francia e Germania come mercati prioritari per l’espansione europea si basa sulla rilevanza economica di questi Paesi e sul potenziale di penetrazione offerto. FortiCard prevede di introdurre soluzioni finanziarie competitive e innovative, pensate per essere ben accolte sia dal segmento retail che dalle grandi imprese.

Rafforzamento della presenza globale

Questi piani di espansione non si limitano alla crescita geografica, ma sono parte integrante di una strategia più ampia finalizzata al consolidamento della presenza globale di FortiCard. L’azienda intende perseguire tale obiettivo attraverso partnership strategiche e l’introduzione di tecnologie avanzate e soluzioni finanziarie all’avanguardia, rafforzando così la propria posizione di leadership nel settore e incrementando la notorietà del brand a livello internazionale.

Impegno per l’innovazione e l’eccellenza

Nel percorso di espansione, FortiCard conferma il proprio impegno verso i valori fondanti di innovazione, affidabilità e centralità del cliente. L’azienda continua a investire in ricerca e sviluppo per garantire un’offerta allineata ai più recenti progressi tecnologici del settore, mettendo a disposizione dei clienti strumenti evoluti per una gestione finanziaria efficiente ed efficace.

Uno sguardo al futuro

Con questi ambiziosi piani, FortiCard si prepara a trasformare il panorama dei servizi finanziari in Nord America e in Europa. Grazie alla capacità di adattarsi alle esigenze dei mercati locali e facendo leva sulla propria esperienza globale, l’azienda è pronta non solo ad ampliare la propria presenza operativa, ma anche a ridefinire gli standard di eccellenza del settore.

Chi è FortiCard

FortiCard è riconosciuta per le sue soluzioni finanziarie solide e per un approccio fortemente orientato al cliente. Con l’obiettivo di offrire prodotti finanziari innovativi e di alta qualità, FortiCard si propone di fornire ai propri clienti gli strumenti e le risorse necessarie per una gestione finanziaria di successo. In questa nuova fase di crescita, FortiCard è entusiasta di portare la propria combinazione distintiva di innovazione ed eccellenza del servizio in nuovi mercati in tutto il mondo.