Sirignano, vittoria meritata nel derby con un capolavoro di Napolitano Stefano

Al “Fusaro” di Avella, l’Atletico Sirignano si impone per 2-1 nel sentito derby contro l’Avella FC, conquistando tre punti preziosi al termine di una gara combattuta fino all’ultimo minuto. Protagonista assoluto Stefano Napolitano, autore di una doppietta e, soprattutto, di un gol da antologia che ha deciso la sfida in extremis.

Sugli spalti, circa 200 spettatori hanno assistito a una partita intensa ed emozionante.

Primo tempo equilibrato, Sirignano vicino al vantaggio

Fin dalle prime battute, il match si è rivelato intenso e corretto, con entrambe le squadre determinate a conquistare la vittoria. Il Sirignano ha sfiorato più volte il vantaggio, rendendosi pericoloso con alcune azioni ben costruite. L’occasione più nitida è arrivata sui piedi di Stefano Napolitano, che ha colpito una traversa con un tiro potente che aveva già fatto gridare al gol.

Sul fronte opposto, l’Avella FC ha risposto con un’azione insidiosa orchestrata da Pastore, ma il portiere Graziano si è superato con un intervento decisivo, mantenendo il risultato sullo 0-0 fino all’intervallo.

⸻

Ripresa scoppiettante: vantaggio, pareggio e magia di Napolitano

Nella ripresa, il Sirignano ha aumentato il ritmo e al 70’ è riuscito a trovare il gol del meritato vantaggio. Picciocchi, con un preciso assist, ha messo Stefano Napolitano in condizione di battere a rete. L’attaccante non si è fatto pregare e con freddezza ha superato il portiere Di Maggio, portando i suoi sull’1-0.

Quando la vittoria sembrava ormai in pugno, ecco il colpo di scena. All’85’, l’Avella FC ha trovato il pareggio con Arianna, in una situazione di fuorigioco molto dubbia, che ha lasciato più di qualche perplessità tra i giocatori e il pubblico.

Ma il Sirignano ha dimostrato carattere e ha reagito con determinazione. Appena cinque minuti dopo, al 90’, Stefano Napolitano ha messo il sigillo sulla partita con un gol da sogno: un eurogol da fuori area, con un tiro imparabile che si è insaccato all’incrocio dei pali, facendo esplodere di gioia compagni e tifosi. Un gesto tecnico di altissimo livello, degno di essere ricordato.

⸻

Un Sirignano da applausi

Il Sirignano ha dimostrato di meritare la vittoria grazie a una prestazione solida e di carattere. La squadra ha saputo gestire bene i momenti chiave della partita, con una difesa attenta e un centrocampo dinamico. Del Mastro, in particolare, si è distinto per l’ottima prova, garantendo equilibrio e qualità alla manovra.

Il pubblico presente, composto da circa 200 spettatori, ha accompagnato con calore la squadra di Mainolfi(espulso per proteste sul gol del 1-1), incitandola fino all’ultimo secondo e festeggiando con entusiasmo il successo nel derby.

⸻

Le formazioni

Atletico Sirignano

Graziano, Mainolfi, D’Apolito, Guadagnuolo, Vetrano, Del Mastro, Montuori, Picciocchi, Napolitano Gianluca, Addeo, Napolitano Stefano.

A disposizione: Festa

Allenatore: Salvatore Mainolfi

Avella FC

Di Maggio, Scala, Meo, Carbone, Marotta, Arianna, Nunziata, Maresca, Carifi, Pastore, D’Avanzo G.

A disposizione: D’Anna, Guerriero S., Napolitano, Piscitelli, Spera, Guerriero L., D’Avanzo J., Siniscalchi, Rescigno

Allenatore: Giuseppe Maietta

⸻

Il commento finale

Il Sirignano esce dal campo con una vittoria di carattere e determinazione nel derby contro l’Avella FC, confermandosi una squadra solida e in crescita. La doppietta di Stefano Napolitano, in particolare l’ultimo gol da cineteca, ha reso questa partita indimenticabile per i tifosi.

Un successo che vale molto più di tre punti: significa orgoglio, supremazia cittadina e fiducia per il futuro. La squadra di Mainolfi ha dimostrato di avere gli uomini e la mentalità giusta per affrontare al meglio i prossimi impegni.

I circa 200 spettatori presenti hanno potuto assistere a una partita emozionante, premiando con applausi e cori la grande prestazione dell’Atletico Sirignano, che continua il suo cammino con entusiasmo e ambizione.