Grande successo a Sturno per “Ditegli Sempre di Sì” della compagnia “Attori in Corso”

Ieri sera 22 marzo, presso l’Auditorium Comunale di Sturno, c’è stata la rappresentazione della commedia in due atti “ Ditegli Sempre di Sì “, del drammaturgo napoletano Eduardo De Filippo.

La commedia, con la regia di Paola Prestopino, ha visto il debutto a Sturno della compagnia teatrale “ Attori in Corso “ di Venticano (AV), che con la loro recitazione, hanno saputo non solo divertire il pubblico presente in sala, ma anche mettere in mostra la loro bravura di recitazione, della quale, hanno più volte ricevuto applausi a scena aperta.

Sturno, come ogni anno, propone la stagione teatrale, che inizia ai primi di dicembre e come in questo caso termina nel mese di marzo o inizio aprile. Però, sempre proponendo compagnie teatrali, che fanno capo al territorio, della provincia di Avellino.

La serata di ieri, rappresenta non solo la valorizzazione di compagnie teatrali dilettanti, del territorio nostrano, ma anche dare la possibilità ai cittadini dei paesi che si affacciano sulla Valle Ufita, di passare una serata diversa, fatta di cultura e spettacolo.

La programmazione teatrale, è frutto della Consigliera Mariafranca Siconolfi, presente alla rappresentazione di “ Ditegli Sempre di Sì “, insieme al Sindaco Vito di Leo e al Consigliere Provinciale Franco Di Cecilia.

Un bravo agli attori e scenografia.

Carmine Martino