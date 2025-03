Cresce l’allarme furti nell’area baianese: cittadini esasperati chiedono più sicurezza

L’ondata di furti che sta colpendo il territorio baianese non accenna a fermarsi. Ogni giorno si registrano nuove segnalazioni di furti e tentativi di effrazione, alimentando un clima di crescente preoccupazione tra i residenti. L’ultimo episodio si è verificato ieri sera ad Avella, dove diversi furti sono stati messi a segno nella zona dell’anfiteatro romano.

Non è la prima volta che i ladri prendono di mira quest’area, caratterizzata dalla presenza di abitazioni sparse e poco abitate, il che li rende bersagli facili per i malviventi. L’azione indisturbata dei ladri dimostra le difficoltà delle forze dell’ordine nel garantire un controllo capillare del territorio, lasciando i cittadini in balia della paura.

Il fenomeno sta diventando insostenibile, non solo nel Baianese, ma in tutta la provincia. Molti residenti chiedono un intervento immediato, con un’intensificazione dei controlli e una maggiore presenza delle forze dell’ordine. Tuttavia, la carenza di risorse e di uomini rende complicato il pattugliamento costante di tutte le zone a rischio.

Per questo motivo, si potrebbe pensare all’idea di una collaborazione tra i vari comuni per istituire un sistema di sicurezza integrato, che preveda l’impiego di polizia privata, guardie giurate e vigilanza locale. Queste figure potrebbero fungere da deterrente e segnalare in tempo reale eventuali movimenti sospetti, permettendo un intervento più tempestivo delle forze dell’ordine.

I cittadini chiedono risposte concrete e non vogliono più sentirsi abbandonati. L’auspicio è che le istituzioni si attivino per trovare soluzioni rapide ed efficaci, prima che la situazione degeneri ulteriormente.