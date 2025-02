Settimana in farmacia con le giornate di raccolta del Banco Farmaceutico

Continuano le giornate di raccolta del Banco Farmaceutico: da oggi fino a lunedì 10 febbraio, nelle farmacie aderenti all’iniziativa, sarà possibile acquistare e donare farmaci destinati agli Enti assistenziali convenzionati con il Banco Farmaceutico. Questi enti si occupano di supportare persone bisognose sul territorio, garantendo loro l’accesso ai medicinali necessari.

Dal 2000, ogni anno, a febbraio, migliaia di volontari del Banco Farmaceutico presidiano le farmacie aderenti, invitando i cittadini a donare uno o più farmaci per le realtà assistenziali e caritative locali. Ogni ente assistenziale è collegato a una o più farmacie della propria provincia, e il farmacista, seguendo le indicazioni delle associazioni benefiche, suggerisce ai clienti le categorie di farmaci di cui c’è maggiore necessità.

La raccolta copre un’ampia gamma di prodotti da banco, tra cui farmaci per disturbi gastrointestinali, antimicotici topici, antibiotici, antisettici e disinfettanti, antipiretici, preparati per la tosse, antistaminici per uso orale, decongestionanti nasali, anestetici locali e altre tipologie di medicinali di prima necessità.

Di seguito l’elenco delle farmacie che aderiscono all’iniziativa:

Avellino: Farmacie Cardillo, Faretra Pavone, Giliberti/Sant’Anna, Mazzone/del Leone e Tulimiero.

Farmacie Cardillo, Faretra Pavone, Giliberti/Sant’Anna, Mazzone/del Leone e Tulimiero. Monteforte Irpino: Farmacie Tanga e Santulli.

Farmacie Tanga e Santulli. Solofra: Farmacia De Chiara.

Farmacia De Chiara. Mirabella Eclano: Farmacie De Toma e Penta.

Farmacie De Toma e Penta. Ariano Irpino: Farmacia del Tricolle.

Farmacia del Tricolle. Bonito: Farmacia di Bonito.

Farmacia di Bonito. Volturara Irpina: Farmacie Novellino.

L’iniziativa rappresenta un’opportunità concreta per sostenere chi si trova in difficoltà, promuovendo un gesto di solidarietà e attenzione verso i più bisognosi. Il Banco Farmaceutico Avellino invita tutti i cittadini a partecipare attivamente, contribuendo con una donazione presso le farmacie aderenti.