Il buono della frutta dei Fratelli Santorelli a Casa Sanremo con Terre d’Irpinia

Un’azienda dinamica e in continua crescita che da tradizione di famiglia è diventata leader europea nella lavorazione del ciliegio e della prugna blu: è “Fratelli Santorelli”, dal 1925 il buono della frutta, pronta a sbarcare sul palco di Casa Sanremo con Terre d’Irpinia, nell’ambito della 75esima edizione del Festival della canzone italiana.

Fin dall’inizio Domenico, uno dei fratelli e fondatore, ha dedicato tutte le sue energie e capacità nella gestione dell’azienda di famiglia, facendole raggiungere ruolo di rilievo e un incremento significativo delle vendite del prodotto. Quindi nel 1995 l’Azienda trasferisce la propria attività nella zona industriale di Avella: la sede si estende su 44.000 mq di terreno, chilometri di natura dove il clima mite e il sole caldo permettono di avere frutti gustosi e succosi.

L’azienda, grazie ai suoi macchinari tecnologicamente avanzati, è riuscita a soddisfare le sempre crescenti richieste del mercato nazionale e internazionale, accontentando clienti provenienti da diverse parti del mondo, come: Medio Oriente, Golfo Persico, Nord Sud e Centro America, Australia, Estremo Oriente, tutta Europa, ecc.

Attualmente la gestione e la proprietà sono della moglie di Domenico e dei figli Michele e Patrizia (Terza Generazione) e può essere considerata un’azienda leader nella produzione di frutta ed in particolare di ciliegie solforate, conservate e colorate per uso industriale, candite per ristorazione.

pasticceria, gelateria e vendita al dettaglio.

Gli scopi principali della Santorelli sas mirano al rafforzamento ed all’ulteriore sviluppo della propria presenza e crescita nei settari commerciali di appartenenza: in quest’attività il miglioramento costante dei prodotti rappresenta un’esigenza primaria ed imprescindibile finalizzata alla completa soddisfazione del cliente.

Il gusto autentico della frutta fresca, valori artigianali e prodotti ad alta qualità ricchezza del nostro territorio, questa la mission di Santorelli che ben si sposa con il progetto di Terre d’Irpinia che punta a far conoscere le nostre risorse e le nostre eccellenze su palcoscenici internazionali.ù

Prodotti freschi di stagione proposti ai clienti in varie formule, dalla “Linea SO2” utilizzata per la frutta glassata, poi la linea amarene, variegati, frutta glassata, candita, denocciolata, poi la linea dei variegati, la gold, le carolate sino alla linea top selection.

“La Santorelli sas è lieta di sostenere ed accompagnare Terre d’Irpinia nella rinnovata partecipazione a Casa Sanremo. – dichiarano i proprietari- L’amore per la nostra terra, gli incredibili sapori da essa nascenti, l’entusiasmo di una clientela ormai Internazionale, fanno da spunto ricorrente alla ricerca di eccellenza dei nostri prodotti, vera esperienza degustativa per gli amanti del dolce. Saremo lieti di condividere con Voi ogni apprezzamento ricevuto e di vivere, affiancandovi, questa meravigliosa esperienza di condivisione. Ad Maiora…”.