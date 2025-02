Serie A: Il Napoli bloccato 1-1 dall’Udinese, sfuma la fuga in vetta

Sfuma per la capolista Napoli l’occasione di aumentare a sei lunghezze il vantaggio sull’Inter. La squadra di Antonio Conte non va oltre l’1-1 contro l’Udinese al Maradona, il secondo pareggio consecutivo dopo quello con la Roma. Una gara complessa contro un avversario che non si limita a difendersi, ma gioca con coraggio e cerca di colpire gli azzurri.

La partita inizia con un ritmo elevato e continui capovolgimenti di fronte, con entrambe le squadre che sfiorano il gol in più occasioni. Il Napoli spinge con determinazione, ma l’Udinese risponde colpo su colpo, senza rinunciare a proporsi in avanti.

Il vantaggio azzurro arriva al 36′ grazie a McTominay, che svetta di testa su un calcio d’angolo battuto da Politano e insacca il pallone alle spalle del portiere avversario. La gioia dei partenopei dura appena quattro minuti: una doppia ingenuità difensiva di Juan Jesus e Mazzocchi permette a Ekkelenkamp di trovare il pareggio con una conclusione precisa in diagonale dal vertice destro dell’area di rigore.

Nel secondo tempo il match perde brillantezza. L’Udinese, pur mantenendo un atteggiamento propositivo, si chiude meglio in difesa e blocca le linee di passaggio del Napoli, costringendo gli uomini di Conte a un possesso palla meno incisivo.

Conte prova a cambiare l’inerzia della partita con un triplo cambio a venti minuti dalla fine: dentro Raspadori, Ngonge e Simeone al posto di Anguissa, Politano e Lukaku. Il modulo passa così al 4-4-2, ma la mossa non porta i risultati sperati. L’Udinese difende con ordine, lasciando pochissimi spazi e rendendo vani i tentativi offensivi dei partenopei.

Nei minuti finali fa il suo debutto anche Okafor, ma senza lasciare il segno. La squadra di Conte, priva di Olivera e Spinazzola, non trova il guizzo vincente e si deve accontentare di un pareggio che frena la sua corsa in vetta alla classifica.

L’Udinese si conferma una squadra ostica e difficile da battere, anche per la capolista. Il Napoli, invece, esce dal match con il rammarico per l’occasione persa: la fuga in vetta è rimandata.

(Andrea Salvatore Guerriero)