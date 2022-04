Serie A futsal. Sandro Abate a picco nel secondo tempo, il Real San Giuseppe vince 1-5.

di Redazione sportiva

Sandro Abate tramortita dal Real San Giuseppe nel derby del DelMauro. I vesuviani vincono per 1-5, nella ripresa il match si rivolta come un calzino dopo un primo tempo appannaggio degli avellinesi. Infatti è Bellobuono a fare gli straordinari, si oppone in più di un paio di occasioni a Richar e Alex, inoltre i legni di Bizjak e Danicic. Lo squillo del Real San Giuseppe è di Patias, provvidenziale Avellino a mettere una pezza quando la palla stava per insaccarsi. Si rientra sul parquet ed è il portiere della Sandro Abate, Perez, a dover dire di no a Salas e Patias. I padroni di casa perdono colpi ed un errore di Alex viene punito da Patias che fulmina Perez incrociando alla perfezione. È il 10′. Gli irpini reagiscono con Dalcin, gli ospiti la scampano e al 12′ vanno sullo 0-2 con l’ex Crema. Altri 2′ ed è tris Real San Giuseppe, una rete da applausi che porta la firma di Patias, rovesciata a inchiodare Perez. La Sandro Abate non può che riversarsi in avanti per tentare il tutto per tutto, la situazione è disperata ma Salas chiude la contesa, si infila negli spazi lasciati liberi segnando lo 0-4. Il gol della bandiera per la Sandro Abate è di Richar, l’1-5 definitivo di Bellobuono.

Foto: pagina Facebook Asd Sandro Abate Five Soccer.

