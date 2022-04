BAIANO. Arrestato l’autore del folle gesto che stamattina ha ferito un uomo

E’ stato immediatamente fermato e tratto in arresto dai Carabinieri della Compagnia di Baiano l’uomo che questa mattina si è reso protagonista di un folle gesto ai danni di un settantenne ferito da quanto sembra, da un coccio di vetro. L’uomo, molto conosciuto in paese, al momento del fermo era ancora in stato di alterazione psicofisica, sotto gli effetti forse di alcol e droga, saranno gli esami tossicologici a stabilirlo con certezza, è stato individuato dalle forze dell’ordine ancora sporco di sangue e immediatamente ammanettato. Si tratta di un quarantenne residente del posto e non un straniero come in un primo tempo si pensava dalla descrizione resa dall’anziano. L’uomo sicuramente andrà trasferito presso un ospedale per le cure adeguate.

