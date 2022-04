A caccia del 6 ultramilionario del SuperEnalotto con la ricevitoria Augustus-Bar

Continua la caccia al 6 del SuperEnalotto che per questo sabato vale oltre 186 milioni di euro, una cifra record, e la ricevitoria Augustus Bar di Sperone continua in questa avventura che potrebbe cambiare la vita a decine di scommettitori del baianese che acquistano una delle quote, sono ben 107 quelle in vendita, al costo di 12,96 euro ciascuna. I numeri in gioco sono sempre 63 e le combinazioni 1848. Chi è interessato all’acquisto di una o più quote può o chiamare il numero 335 72 78 512 o rivolgersi alla ricevitoria Speronese. Non ci resta che sperare e prima o poi la fortuna ci sorriderà

