POLLENA TROCCHIA. Soggiorno terapeutico pendolare, domande fino al 26 giugno. Iniziativa per 30 anziani del territorio

Soggiorno terapeutico pendolare, al via le domande: per le richieste di partecipazione ci sarà tempo fino al 26 giugno. L’Amministrazione Comunale di Pollena Trocchia, nell’ambito delle iniziative in favore degli anziani del territorio, ripropone ancora una volta il soggiorno terapeutico pendolare, questa volta presso le Terme V esuviane Centro Benessere di Torre Annunziata. Il soggiorno, da tenersi nel periodo che va dal 13 al 25 luglio, è riservato a un massimo di trenta persone che intendono effettuare un programma di prevenzione e terapia attraverso cure termali prescrivibili dal sistema sanitario nazionale. Il servizio di trasporto da Pollena Trocchia a Torre Annunziata e viceversa sarà gratuito. «Il progetto si articola in due diversi momenti, ugualmente importanti: quello sanitario, che comprende l’insieme di terapie offerte dalla struttura in regime di convenzione, e quello sociale e ricreativo, con momenti di relax da vivere in convivialità grazie agli ampi spazi di cui la struttura, situata a pochi passi dal mare, dispone» ha spiegato Carmen Filosa, assessore alle politiche sociali del Comune di Pollena Trocchia. Un numero superiore alle trenta domande di partecipazione comporterà l’elaborazione di una graduatoria da parte dell’Ufficio Servizi Sociali con priorità ai richiedenti più anziani e che abbiano effettuato prima la richiesta. «Attraverso un impegno costante e serio cerchiamo di tutelare tutte le fasce deboli della popolazione, senza limiti di età. Attraverso questa iniziativa, infatti, non soltanto forniamo aiuto a quanti hanno difficoltà a raggiungere le sedi termali, ma offriamo informazioni e assistenza, grazie all’ufficio Politiche Sociali, sulla procedura nonché un’importante opportunità di socializzazione» ha spiegato Carlo Esposito, sindaco di Pollena Trocchia.