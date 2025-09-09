Scuole più sicure in Irpinia: oltre 500mila euro dalla Regione Campania. Ci sono due istituti del Vallo di Lauro

Napoli – Con il Decreto Dirigenziale n. 554/2025 appena pubblicata sul Burc è stata approvata la graduatoria definitiva relativa all’avviso pubblico della Regione Campania che finanzia interventi per la valutazione della sicurezza e della vulnerabilità degli edifici scolastici.

In provincia di Avellino sono stati assegnati ai Comuni che hanno presentato istanza risorse per oltre mezzo milione di euro. Ne beneficeranno 19 istituti scolastici. A darne notizia è il consigliere regionale Maurizio Petracca.

Questo l’elenco dei Comuni irpini beneficiari con i relativi importi e gli istituti coinvolti

Mirabella Eclano – I.C.S. “R. Guarini” – € 24.624,18

Avellino – Scuola Secondaria I grado “Leonardo Da Vinci” – € 52.808,28

San Michele di Serino – Scuola Primaria e Secondaria I grado – € 33.862,00

Luogosano – Scuola Infanzia di Luogosano – I.C. Di Prisco – € 4.290,00

Grottolella – I.C.S. “C. Caruso” plesso Grottolella – € 23.085,56

Capriglia Irpina – I.C. Scandone-Cocchia – Scuola Infanzia e Primaria “San Giovanni Bosco” – € 9.480,90

Ospedaletto d’Alpinolo – Scuola elementare e media “A. Gramsci” – € 13.085,89

Taurano – Istituto Omnicomprensivo Statale “Benedetto Croce” – € 9.750,38

Mercogliano – I.C. Mercogliano – Plesso Torelli – € 33.918,76

Marzano di Nola – I.I.S. “Nobile-Amundsen” – € 25.052,85

Serino – I.C. Serino – Plesso San Sossio (Ala nord) – € 18.071,20

Serino – I.C. Serino – Plesso San Sossio (Ala ovest) – € 18.071,20

Atripalda – Scuola Infanzia “Carlo Collodi” – € 21.361,54

Santa Lucia di Serino – I.C. Serino – Plesso Santa Lucia di Serino – € 28.578,55

Montefalcione – I.C. Giovanni XXIII – € 18.132,72

Caposele – I.I.S.S. “Luigi Vanvitelli” – Plesso Caposele – €42.816,79

Montoro – Scuola Secondaria I grado I.C. Michele Pironti – € 64.521,30

Montoro – Scuola Infanzia e Primaria “A. Manzi” – € 54.582,41

San Michele di Serino – Scuola dell’Infanzia – € 14.033,00

Totale finanziato è di euro 510.127,51

“Si tratta – spiega Maurizio Petracca – di un segnale concreto di attenzione verso l’Irpinia e verso un tema fondamentale: la sicurezza dei luoghi in cui crescono e si formano i nostri ragazzi. In questi anni la Regione Campania con impegno costante e sensibilità si è posta al fianco delle nostre comunità. Continuiamo a lavorare insieme per garantire spazi più sicuri e moderni alle nostre scuole nella consapevolezza del ruolo che la scuola svolge e nella certezza che spazi adeguati e sicuri rappresentino una condizione basilare per percorsi formativi ed educativi sempre più efficaci”.