Avellino accoglie la XV tappa della Carovana della Pace: “Peace at Work”

La pace non è solo assenza di guerra, ma si costruisce ogni giorno, in famiglia, nei luoghi di lavoro e dentro comunità educate al rispetto, alla solidarietà e alla non-violenza. È questo lo spirito della XV tappa della Carovana della Pace, che farà sosta ad Avellino, nel quartiere di Borgo Ferrovia, portando con sé un vento di pace e di partecipazione civile.

L’iniziativa, promossa dalle ACLI con il sostegno di numerose realtà associative e culturali, si inserisce nel progetto “Peace at Work – L’Italia del lavoro costruisce la pace” e propone un programma denso di eventi, a partire dalle ore 17:00.

Il programma

Visita al murale della pace presso la Chiesa di San Francesco d’Assisi;

La pace sotto assedio , reading letterario tematico con poetesse a confronto;

Cinque minuti con… : brevi interventi delle associazioni cittadine e della Rete Irpinia Pace e Disarmo;

Intervento conclusivo del Vice Presidente Nazionale delle ACLI Pierangelo Milesi.

La giornata si concluderà alle ore 20:00 con Binari della pace: Parole in Musica, il concerto del Cantautorando, a sottolineare come l’arte e la cultura possano farsi strumenti di dialogo e fratellanza.

Una comunità che si fa promotrice di pace

L’iniziativa ribadisce l’impegno di Avellino e delle sue realtà sociali nel costruire percorsi di pace dal basso, partendo dai luoghi della quotidianità. “La pace è un processo collettivo che si alimenta con gesti concreti, con l’ascolto e con la cura delle relazioni umane”, sottolineano gli organizzatori.

La Carovana della Pace proseguirà il suo viaggio in altre città italiane, portando ovunque lo stesso messaggio: la pace non si delega, si pratica.