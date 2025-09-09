GROTTAMINARDA. Campo sportivo “Massimo Romano”: al via i primi lavori in vista della nuova stagione calcistica

Al via i primi lavori per il campo sportivo “Massimo Romano” in vista della stagione calcistica 2025/2026.

Si tratta, sostanzialmente, di lavori di riorganizzazione dell’impianto di via Tratturo per consentire la ripresa del campionato nel migliore dei modi.

Questa prima tranche di interventi comprende la “pettinatura” del terreno di gioco, detta in termini tecnici “erpicatura”, la pulizia delle caditoie laterali per assicurare il corretto deflusso delle acque piovane e la messa in sicurezza delle aree con apposito materiale anti-trauma.

«Il campo da gioco è pronto per accogliere la nuova stagione calcistica e i calciatori di tutte le squadre coinvolte nel campionato di Promozione e non solo – afferma l’Assessore allo Sport Michele Spinapolice – È nostro obiettivo migliorare sempre più la struttura e stiamo lavorando per questo. Intanto un in bocca al lupo a tutte le squadre per il nuovo campionato».