“Scinteie illumina Bacoli: primo premio alla mostra internazionale”

La mostra internazionale “La luna negli occhi dell’uomo di ogni tempo”, ospitata presso la Casa Vanvitelliana di Bacoli, sarà aperta al pubblico da Venerdì 21 a domenica 23 novembre 2025 , dalle ore 18 alle 21. L’esposizione, patrocinata dal Comune e organizzata dall’associazione Studio 5 Progetto Creativo, riunisce oltre cento artisti provenienti da diversi Paesi.

Tra i protagonisti spicca Bogdan Ionuț Scinteie, che all’interno della rassegna ha ottenuto il primo premio nella categoria scultura. Il riconoscimento, conferito dal critico d’arte Giorgio Gregorio Grasso, sottolinea l’ingegnosità e la creatività dell’artista, capace di trasformare elementi metallici in opere dal forte impatto visivo.

Bogdan Ionuț Scinteie, classe 1985, residente in provincia di Napoli, ha sin da giovane mostrato un’eccezionale abilità manuale che lo ha portato a sperimentare con un’ampia varietà di materiali. La sua ricerca si concentra soprattutto sulla lavorazione del metallo: acciaio, ferro, rame, bronzo e componenti meccaniche vengono saldati e assemblati con diverse tecniche, dando vita a sculture uniche, nate dalla trasformazione di oggetti industriali in corpi nuovi e sorprendenti.

Le opere di Scinteie sono state esposte in numerose collettive e personali, ricevendo consensi da artisti, esperti e critici di rilievo. Molti sono i progetti e le iniziative in programma, confermando il talento di un artista che si sta affermando con forza anche a livello internazionale.