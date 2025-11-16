Prima la rimonta, poi la beffa: il Nola pareggia con la Sarnese

Derby pirotecnico nella dodicesima giornata del girone H di Serie D. Nola e Sarnese si dividono la porta in palio in un infuocato 3-3. Mister Giampà deve ridisegnare il suo Nola per via delle assenze degli infortunati Faella, Izzillo, D’Amore e Dell’Orfanello. Il coach calabrese recupera in extremis Montalti in porta, acciaccato dopo l’ultima trasferta di Pompei, ma sarà proprio il giovane portiere ad essere protagonista del vantaggio della Sarnese. Al minuto 13′ Mazzei batte una punizione dalla metà campo tirando direttamente in porta dopo aver visto Montalti fuori dai pali, l’intuizione è giusta perchè il portiere nolano non riesce ad intervenire efficacemente per evitare il gol dell’1-0. Il Nola accusa il colpo ma non ci sta e macina gioco. Al 21′ ribaltamento di fronte con Fangwa, la palla arriva a Setola che in area non trova la rete per l’opposizione di Petrone. Al 34′ Nunziante crossa al centro, la palla galleggia in area piccola e finisce out facendo la barba al palo. La prima frazione di gara non decolla in termini di emozioni. Nel secondo tempo però succede di tutto. Al 60′ la Sarnese finisce in dieci per l’espulsione diretta di Mazzei che aveva bloccato Fangwa diretto a rete. Sugli sviluppi della punizione il Nola trova il pari. Tiro di Ahmetaj respinto da Petrone, la palla arriva sui piedi di Guarracino che la crossa al centro per Nunziante, dopo un ulteriore tocco di Ambrosio la palla arriva a Cipolla che trafigge Petrone siglando la sua terza rete stagionale. Il Nola non ha neanche il tempo di festeggiare che subisce il gol del sorpasso: al 67′ cross al centro per lo stacco imperioso di Rajkovic che insacca in rete. I bianconeri la ribaltano però negli ultimi dieci minuti con due reti arrivate entrambe da calci di rigore. Al minuto 77′ Nunziante viene atterrato in area di rigore, dal dischetto va Berardocco che non sbaglia. Al minuto 88′ altro rigore per il Nola: palla carambolata sulla mano di un difensore sarnese: dagli undici metri va ancora Berardocco che cambia lato e batte ancora Petrone. Ma, quando i giochi sembravano chiusi, la Sarnese trova il pari insperato a 30 secondi dalla fine. Palla lanciata al centro, Montalti esce e allontana la sfera che però finisce sui piedi di un calciatore granata che tira, la palla viene salvata sulla linea da Capone ma finisce proprio sulla testa di Puca che di prima intenzione colpisce e segna a porta vuota. E’ l’ultima emozione di una gara che sa di beffa per il Nola e che consente però ai bianconeri di mettere a referto il quinto risultato utile consecutivo prima dell’ostica trasferta di Barletta.

“Sono contento per la prestazione, ho esaurito gli aggettivi per questi ragazzi – ha dichiarato mister Domenico Giampà – Lasciamo stare Montalti, dobbiamo ringraziarlo perchè non si è allenato per una botta che aveva preso e ha giocato lo stesso. L’errore ci può stare, quando hai personalità ti riprendi subito e lui ha la fiducia di compagni, staff, mia e della società. La arnese era stramotivata per via del cambio allenatore e, nonostante la classifica attuale, è costruita per vincere. Per questo sono davvero orgoglioso della gara fatta, abbiamo dominato anche quando eravamo in parità di uomini. Ci può stare un errore, anzi un infortunio. E’ il calcio. Non dico che abbiamo trovato continuità perchè per me se ne parla dopo dieci risultati utili. Stiamo però migliorando, stiamo lavorando bene e i ragazzi sanno che se soffrono durante gli allenamenti in settimana poi in gara arrivano i risultati. Ora ci aspetta il Barletta, un’altra gara in cui ci sarà da soffrire, ma noi dobbiamo divertirci ed oggi abbiamo guadagnato un altro punto. Dobbiamo dare sempre il massimo e penso che stiamo divertendo anche i nostri tifosi. L’importante adesso è non avere un contraccolpo ma prendere subito a lavorare come stiamo facendo”.

IL TABELLINO

Reti: Mazzei 13′ (S), Cipolla 64′ (N), Berardocco 78′-89′ (N), Puca 96′ (S).

FC Nola 1925: Montalti, Cipolla, Iannello (54′ Ambrosio), Setola, Capone, Nunziante (92′ Galizia), Marcelli, Berardocco, Fangwa (82′ Romano), Guarracino, Ahmetaj (95′ Papa). A disposizione: Olszewski, Ruocco, Barretta, Cacciatore, Severino. Allenatore: Domenico Giampà.

Sarnese: Petrone, La Monica (62′ Carotenuto), Rajkovic (95′ Mamona), Silvestro (63′ Velasquez), Bottalico, Puca, Santarpia, Mazzei, Addessi (83′ Cesario), Codraro (79′ Lombardo), Malvestuto. A disposizione: Perina, Savor, Donos, Palma. Allenatore: Salvatore Campilongo.

Arbitro: Radovanovic di Maniago (assistenti Santo di Barletta e Gorgoglione di Barletta).

Note: ammoniti Ahmetaj per il Nola e La Monica, Malvestuto, Codraro, Velasquez e Puca per la Sarnese; espulso Mazzei per la Sarnese.