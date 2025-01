Scandone Avellino corsara a Brindisi: vittoria fondamentale per i lupi

Brindisi, 17 gennaio 2025 – La Scandone Avellino conquista la sua prima vittoria esterna del 2025, espugnando il difficile campo del Pala Pentassuglia. I lupi hanno superato la Dinamo Brindisi, terza in classifica, con il punteggio di 65-70 nell’ottava giornata del girone di ritorno del campionato di Serie B interregionale.

Una prestazione corale e una difesa solida nei momenti chiave hanno permesso alla squadra di coach Sanfilippo di riscattare la sconfitta dell’andata (71-70 per Brindisi a novembre) e consolidare il secondo posto in classifica con 30 punti. Una vittoria che pesa anche in ottica Play In, alimentando la fiducia del gruppo per i prossimi impegni.

La partita

Il match è stato caratterizzato da grande equilibrio, con Avellino che ha costruito il proprio successo grazie a una solida fase difensiva nel terzo quarto e al contributo decisivo del MVP Tommaso Pichi, autore di una doppia doppia (16 punti e 12 rimbalzi, 26 di valutazione).

Primo tempo: Il primo quarto ha visto le due squadre rispondersi colpo su colpo, con un iniziale duello a distanza tra Di Ianni e Soliani, protagonisti a suon di triple. Dopo i primi dieci minuti, Brindisi conduceva di un solo punto (19-18). Nel secondo quarto, Avellino ha provato a scappare con le giocate di Jaskus e Zanini, ma la Dinamo è rimasta agganciata grazie a Stonkus e una tripla di Di Ianni, chiudendo il primo tempo sotto di due lunghezze (36-38).

Secondo tempo: Il terzo quarto è stato decisivo. Con Stefanini e Pichi in grande spolvero, i biancoverdi hanno toccato il massimo vantaggio di +9 al 25’, resistendo ai tentativi di rimonta brindisini grazie a una tripla di Trapani e alla difesa del capitano su Datuowei. Nell’ultimo periodo, un parziale di 7-0 firmato da Pulli e Calò ha rimesso Brindisi in corsa, ma i liberi di Trapani e la gestione lucida dei minuti finali hanno garantito il successo ai lupi.

Le dichiarazioni

A fine gara, l’assistant coach Iannicelli ha sottolineato l’importanza della vittoria:

“Abbiamo fatto una grande gara, usciamo vittoriosi da un campo difficile contro un’ottima squadra. Questi due punti sono pesantissimi. Siamo stati bravi ad arginare i loro punti di riferimento e a gestire alcuni nostri passaggi a vuoto. Decisiva è stata la nostra difesa nei momenti chiave della gara. Ora prepariamo con fiducia il big match contro Monopoli.”

Prossimo appuntamento

Sabato 25 gennaio, alle ore 20:00, la Scandone Avellino ospiterà al PalaDelMauro la capolista Monopoli, in un confronto fondamentale per la vetta della classifica.

Parziali:

19-18; 17-20; 15-23; 14-9

Tabellino: