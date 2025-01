Forino (Av): La Max e Very Dance si regala i Maestri Ballerini Steve La Chance e Nicolò Noto per un grandioso stage di Danza. Appuntamento è per Domenica 19 Gennaio

Domani per la Max e Very Dance di Forino sarà il giorno delle Stelle. Si due grandissimi ” Astri ” della Danza Nazionale ed Internazionale pronti ad esaminare in uno stage gli atleti ballerini delle Scuole di Danza di Forino ed Avellino dove nella sede di Via Acciani si svolgerà lo Stage.

Infatti il Maestro Steve La Chance ed il Maestro Nicolò Noto avranno questo delicato compito, entusiasmante , interessante , unico per gli atleti che vi parteciperanno . Ma chi sono effettivamente queste due stelle della Danza ?

Steve La Chance ballerino, coreografo e insegnante americano con una carriera pluridecennale, nasce nelle Filippine nel 1961, vive in California, a Los Angeles, dove studia danza classica, jazz e Tap Dance.

A quindici anni già lavora con Juliet Prowse. Partecipa ai famosissimi musicals “Dancing” e “All that Jazz“, di Bob Fosse. A Los Angeles, prende parte a numerosi show televisivi e a diversi films, tra cui “Breaking“, “Girls just have fun“ e “Dance Academy“. In Italia, arriva a ventiquattro anni e subito grazie al suo grande talento e alla sua imponente presenza, ottiene un grande successo fra il pubblico televisivo. Partecipa, infatti, alla VI e IX edizione di “Fantastico“, “Sandra e Raimondo Show“, “Stasera Lino“, “Serata d’Onore“, “La sai l’ultima?“ ed a molti altri popolari spettacoli televisivi, spesso accanto ad Heather Parisi. Nel 1991 partecipa, come primo ballerino, alla serata della consegna degli Oscar, allo Shrine Auditorium di Los Angeles. Steve LaChance oltre ad emergere come ballerino, si afferma anche come coreografo e insegnante in numerosi stage e come Giudice in altrettanti Concorsi Nazionali ed Internazionali. Dal 2001 al 2010 è stato insegnante e coreografo nel programma “Amici” di Maria De Filippi. E’ stato Coreografo del musical “Footlose“, del video clip di Anna Tatangelo “Occhi x Occhi” e dei vari passo a due nella trasmissione “Uno Mattina In Famiglia” su Rai Uno. Nel 2008 ha aperto la sua scuola “Centro di Formazione alla Danza LaChance Ballet” a Roma Nord che oggi è un punto di riferimento per molti giovani che studiano per intraprendere la professione di danzatori o di Musical performer. Da molti anni e’ Direttore Artistico degli Eventi internazionali come Europa in Danza e LaChance Dance Competition.

Dal 2023 ha aperto “LaChance Arts School” , un Liceo Coreutico divenuto subito Paritario, riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il Maestro LaChance è un artista globale che ha contribuito a diffondere la passione per la danza in tutto il mondo. La sua carriera è un esempio di talento, dedizione e passione per l’arte della danza. Di Nicolò Noto sappiamo invece sappiamo essere Nato ad Asti il 4 aprile 1993.Dopo aver praticato arti marziali per 7 anni, ha cominciato a studiare danza classica a 13 anni.Nel 2008 ha partecipato al “Concorso Internazionale di Spoleto” vincendo nella categoria juniores. In quell’occasione viene notato dalla maestra Irina Kashkova, direttore del “Russian Ballet College”, che gli offre una borsa di studio. Ha aperto una breve parentesi presso il “Tring Park School” in Inghilterra dove viene notato da altri direttori e preso per far spettacoli in Inghilterra e Svezia danzando ruoli principali. Prima del suo “boom” televisivo, Nicolò era già stato notato in varie competizione nazionali italiane: terzo classificato nel 2011 al Concorso nella città di Spoleto e numerosi riconoscimenti ad altri concorsi tra cui “Livorno in danza”, “Danza in fiera”, “Arte in Movimento” a Genova ed altri.”Premio Link 2011 Giffoni danza Festival” quale miglior giovane interprete; “Premio assoluto Genova Arte in Movimento 2011” quale miglior ballerino; “Premio Il Tirreno 2011” per l’impatto comunicativo.

Ha danzato come ospite in galà nazionali e internazionali come il “Mediterranean Arts of Festival” a Creta, “Giffoni Film Festival” a Giffoni Valle Piana, “Gala Internazionale di Danza Raffaele Paganini”. Ha danzato in ruoli solistici nello “Spoleto Ballet Ensamble” sotto la direzione di Alberto Testa.Sempre nel 2012 è stato primo ballerino nel balletto in 2 atti “Amarcord” di Luciano Cannito insieme a Rossella Brescia (sostituita poi da Sabrina Brazzo, prima ballerina del Teatro alla Scala di Milano).La grande notorietà arriva per Nicolò con la stagione televisiva 2012/13 ha partecipato alla dodicesima edizione del programma “Amici di Maria De Filippi” trasmesso da Canale 5, vincendo nella categoria “DANZA” Ballerino del Teatro dell ‘Opera è Maestro coreografo, nonché giudice di commissione internazionale dei più prestigiosi concorsi. Daniele Biondi