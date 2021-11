SAVIANO. Si è svolta domenica scorsa la “Festa del Ciao”

Domenica 7 Novembre a Saviano si è svolta la “Festa del Ciao” con il saluto dei bambini dell’ ACR (Azione Cattolica Ragazzi) alla Comunità parrocchiale del paese. La Festa, rispettando le norme della Pandemia Covid 19, ha permesso l’unione e l’aggregazione di molti ragazzi dai 4 ai 14 anni, che nella partecipazione alla giornata dedicata interamente ad essi, hanno avuto modo di conoscere in modo semplice e gioioso la grandezza e la potenza di Cristo. I vari gruppi dell’ACR delle Parrocchie di Saviano, con i rispettivi Responsabili ed Educatori, si sono radunati presso il proprio spazio canonico, sviluppando la tematica dell’ACR 2021, “SU MISURA PER TE’. Preghiamo per questi ragazzi che Gesù sia il metro di misura e il modello della propria vita. Il programma della giornata: si è svolto con l’accoglienza, la Funzione Religiosa della S.Messa e tanti giochi. I bambini entusiasti e felici hanno risposto al richiamo di Cristo e hanno vissuto allegramente un momento espressivo e religioso, A conclusione della Cerimonia Religiosa i gruppi delle varie Comunità Parrocchiali hanno ringraziato e salutato vivamente gli interventi degli educatori e l’attività proposta dei laboratori didattici. (Pasquale Iannucci)

adsense – Responsive – Post Articolo