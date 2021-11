Ciclocross Masseria del Cuccaro: ad Eboli in rampa di lancio il secondo appuntamento stagionale del Campania Cross

Ad Eboli, il sodalizio Bike&Sport Team guidato da Luciano Forlenza è tutt’ora in piena e frenetica attività per organizzare nel migliore dei modi la seconda edizione del Ciclocross Masseria del Cuccaro. In programma domenica 14 novembre, è la manifestazione di chiusura di tutte le iniziative in seno al Bike&Sport Team che ha come gara regina anche la Granfondo Parco del Sele che si svolge annualmente nell’ambito del Trofeo dei Parchi Naturali.

A poche ore dallo svolgimento, ci si appresta ad entrare nel vivo nella mattinata di domani presso la Masseria del Cuccaro, alle porte di Eboli, con le operazioni di verifica sportiva e tecnica (più le procedure di controllo anti Covid-19) a cui si sottoporranno i circa 90 iscritti dalla Campania ma anche dalle regioni vicine (Puglia, Basilicata e Calabria) per onorare il secondo appuntamento stagionale con il Campania Cross promosso dal comitato regionale FCI Campania.

Il tracciato misura circa 2200 metri, attraversa zone boschive ed è prevalentemente sterrato con salicendi continui e scalinate.

Il programma prevede alle 7:30 il ritrovo presso la Masseria del Cuccaro in via Melito e quattro fasce di partenza: la prima alle 10:00 per i G6 (durata 20 minuti), la seconda alle 10:30 per esordienti e allievi (30 minuti), la terza alle 11:10 per juniores e i master di seconda fascia/over 45 (40 minuti) e l’ultima alle 12:00 per under 23, élite e master di prima fascia/under 45 (60 minuti).

