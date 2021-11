SAVIANO. La comunità sotto choc per la morte improvvisa della 18enne Nancy

La comunità di Saviano piange la scomparsa improvvisa della giovanissima Nancy Strocchia, da poco 18enne. Un malore improvviso purtroppo non gli ha dato scampo. Il dirigente scolastico del liceo “Rita Levi-Montalcini”, Domenico Ciccone, frequentato dalla giovanissima: “Immenso dolore, per un fiore reciso improvvisamente, nel giardino del Liceo R. Levi-Montalcini di Saviano. Nancy non era solo bellissima, aveva cuore, aveva intelligenza, era innamorata della vita e del suo mondo. Siamo affranti ed increduli, non sappiamo trovare parole per consolare i genitori e la famiglia, non abbiamo frasi per spiegare ai compagni il perché di questa tragedia. Vola alto Nancy, dal cielo più azzurro, ci guarderai sorridendo”.

Tutta la comunità di Saviano è sconvolta dalla terribile notizia della sua improvvisa scomparsa.

