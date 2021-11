Forino (Av). Strade Provinciali ancora un nulla di fatto. Non va meglio per quelle comunali

Da quasi quattro anni ci dicono che oggi, domani, dopodomani la strada principale di Forino, ovvero Corso Roma Strada di Competenza Provinciale sarà asfaltata. Siamo partiti con questa discussione nell’ anno 2018 e sono passati Sindaci, Giunte ed Assessori, ma la storia è sempre la stessa. Corso Roma in una pessima condizione dove buche ed avvallamenti la fanno da padrone. E le strade secondarie comunali? Beh ci sarebbe da dire tanto, ma l’ immagine di Via Del Gelso (soprannominata ormai Via dei Fossi) via De Meo ex Vicolo delle Suore Immacolatine, Via Guido Dorso per non citarne tante altre, ci restituiscono un deplorevole quadro della situazione viaria di Forino. Cosa dire? Ai lettori l’ardua sentenza. Ci apostroferanno di nuovo essere, faziosi, esagerati, ma ci vogliamo fermare qua visto che tanti altri argomenti potrebbero entrare nella discussione, come ad esempio la pubblica illuminazione dove nel centro cittadino è quasi sufficiente, ma se ci si imbatte nelle strade secondarie comunali, é davvero insufficiente e deprimente. Chissà forse solo noi notiamo queste problematicità, ma la voce che tanti cittadini ci dicono di portare avanti per loro ce la teniamo per noi, a prescindere tutto. Daniele Biondi

